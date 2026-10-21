Hoàn lưu bão Champi rộng hàng trăm km, Bắc Biển Đông có gió rất mạnh

Theo tin bão, áp thấp mới nhất từ Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), siêu bão Champi đã đi vào Vùng dự báo của Philippines lúc 10h40 ngày 20.10 và được đặt tên địa phương là Rosal. Cảnh báo gió mạnh cấp 1 đã được ban hành tại một số khu vực ở phía bắc và nam đảo Luzon.

Tâm siêu bão ở vị trí cách miền trung Luzon của Philippines khoảng 1.385km về phía đông. Bão duy trì sức gió tối đa 185 km/h gần tâm, gió giật lên tới 230 km/h và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Ảnh vệ tinh sáng nay cho thấy bão Champi vẫn duy trì rõ mắt bão, với hoàn lưu rộng hàng trăm cây số. Theo nhận định của JMA ( Cơ quan khí tượng Nhật Bản) bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên mở rộng khoảng 220km về phía đông bắc và 165km về phía tây nam tính từ tâm bão. Trong khi đó, vùng gió mạnh từ cấp 7 trở lên vươn xa khoảng 650km về phía đông bắc và 500km về phía tây nam tâm bão.

Ảnh vệ tinh hồng ngoại siêu bão Champi.

Ngoài gió mạnh, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ biển động. Sóng có thể cao tới 4,5m tại vùng biển phía bắc và phía đông Catanduanes, trong khi một số vùng biển khác có thể xuất hiện sóng cao 4m. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền nhỏ không ra khơi trong điều kiện nguy hiểm.

Đài Khí tượng Nhật Bản dự báo trong những ngày tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc, hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc). Khi tới gần Đài Loan (Trung Quốc), bão có khả năng đi lên phía bắc tây bắc rồi hướng bắc.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 2 ngày tới, siêu bão Champi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và còn có thể mạnh lên tới cấp 17, giật trên cấp 17. Siêu bão khả năng duy trì cường độ đến ngày 22.10.

"Từ khoảng chiều và đêm ngày 22.10, siêu bão Champi có xu hướng giảm cấp dần và có khả năng đổi hướng. Hiện nay, các cơ quan khí tượng trên thế giới đều nhận định siêu bão Champi di chuyển hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên diễn biến sau đó về khu vực đổ bộ của siêu bão này lại chưa thực sự đồng nhất" - ông Tuấn Anh cho hay.

Ông Tuấn Anh cho biết, cơ quan khí tượng tiếp tục nhận định siêu bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

"Tuy nhiên cần lưu ý là cường độ bão dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Vì thế, mặc dù ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của siêu bão Champi sẽ gây ra gió mạnh dần lên ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày sắp tới" - ông Tuấn Anh phân tích. Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 57/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Nội dung văn bản nêu rõ: Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 21/10 đến ngày 22/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển (bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi) theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển. ĐọcTin Tức

Cùng với đó, các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các địa phương bố trí trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).