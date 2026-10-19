Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh có tên là Champi đang hoạt động. Đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Với cường độ được dự báo mạnh tới cấp 15, giật cấp 17, dù nhiều khả năng không đổ bộ vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu của bão Champi vẫn sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Siêu bão Champi có thể khiến Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10, sóng cao 5m. Ảnh: PV

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng Champi đi vào khu vực đông bắc Biển Đông hiện chỉ khoảng 10-20%. Trong khi đó, xác suất bão di chuyển theo hướng tây bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan và vùng ven biển Trung Quốc ở mức 80-90%. Nhận định này tương đồng với dự báo của một số cơ quan khí tượng quốc tế.

Tuy nhiên, bão ít khả năng đi vào Biển Đông không đồng nghĩa vùng biển Việt Nam hoàn toàn không chịu tác động. Hoàn lưu của Champi có thể làm gia tăng gió đông bắc, gây biển động và sóng lớn ở khu vực phía bắc Biển Đông.

Cụ thể, khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía tây của bão có thể ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc tại vùng biển phía bắc Biển Đông có khả năng mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5 m.

Gió mạnh kết hợp sóng lớn có thể gây bất lợi cho hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản và việc di chuyển của tàu thuyền. Các phương tiện hoạt động trong khu vực có nguy cơ gặp điều kiện thời tiết nguy hiểm, nhất là khi đi vào vùng biển có gió mạnh và sóng cao.

Ngư dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về hướng di chuyển, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của bão; duy trì liên lạc, kiểm tra thiết bị an toàn và chủ động điều chỉnh hành trình theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các tàu thuyền cần tránh những khu vực biển nguy hiểm khi có cảnh báo gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Dù vậy, vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn tại khu vực Trung Bộ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong những tháng cuối năm 2026 có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, đặc biệt cần đề phòng các đợt mưa lớn tại Trung Bộ.

El Nino được dự báo duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm, khiến lượng mưa tại nhiều khu vực, nhất là Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Dù vậy, nguy cơ mưa lớn cục bộ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn hiện hữu.