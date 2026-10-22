Siêu bão Champi bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn ở đông bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h sáng nay (22/10), siêu bão Champi có vị trí khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 16 (giảm 1 cấp so với hôm qua 21/10), giật trên cấp 17. Hiện siêu bão còn cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Nam.

Siêu bão Champi không đi vào Biển Đông nhưng gây gió mạnh, sóng lớn. Nguồn: VNDMS

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 15-20km/h. Đến sáng mai (23/10), khi di chuyển tới vùng biển phía đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão có khả năng giảm còn cấp 14-15 (dưới cấp siêu bão).

Đến khoảng ngày 25/10, bão đổi hướng bắc sau chuyển đông bắc hướng về phía Nhật Bản, cường độ tiếp tục suy yếu. Khi ảnh hưởng tới Nhật Bản, cường độ bão giảm còn khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi. Nguồn: NCHMF

Như vậy, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông, nhưng với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, bán kính ảnh hưởng rộng, trong 1-2 ngày tới, hoàn lưu phía tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển ở Bắc Biển Đông.

Dự báo, từ hôm nay (22/10), do ảnh hưởng của siêu bão Champi, ở phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Gió hướng đông bắc đến bắc. Sóng biển cao 3-5m; riêng vùng biển phía đông bắc cao 4-6m, hướng sóng đông bắc đến bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Tiếp đó, ngày và đêm 23/10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng phía đông bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3-5m, riêng vùng biển phía đông bắc cao 4-6m; biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của bão mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Các số liệu phân tích hiện nay cho thấy Champi là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.