'Shark' Thủy bị cáo buộc lừa hơn 10.100 người mua cổ phần khống

Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 29 bị can.

"Shark" Thủy bị cáo buộc Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các bị can còn lại có hai em ông Thủy là Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn.

"Shark" Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup

Bộ Công an cáo buộc, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Theo kết luận, có tổng cộng 10.123 nhà đầu tư mua cổ phẩn của nhóm Shark Thủy. Trong đó, 60 người mua 3,2 triệu cổ phần được coi là có thật; còn lại 10.063 người mua cổ phần khống. Tuy nhiên 60 người này tiếp tục mua cổ phần nên tổng số bị hại của vụ án vẫn không thay đổi - tức 10.123 người.

C03 xác định còn 8.926 nhà đầu tư mua cổ phần khống song chưa được thanh đủ tiền gốc với tổng số hơn 8.397 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 1.197 nhà đầu tư đã được thanh toán đủ tiền gốc và một phần tiền lãi. Như vậy, Shark Thủy còn phải trả lại cho nhà đầu tư tổng 7.677 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders "chiếm đoạt tiền học phí" khoảng 6 tỷ đồng.