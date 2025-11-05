Mưa to kỷ lục thứ 2 thế giới xé nát đường lên Bạch Mã

Ngày 5-11, lãnh đạo vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế cho biết trận mưa lớn cực đoan kéo dài hồi cuối tháng 10-2025 gây ra những thiệt hại nặng nề đối với vườn quốc gia này.

Theo lãnh đạo vườn quốc gia Bạch Mã, chỉ trong hai ngày 26 và 27-10, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã lên đến 1.739,6 mm. Theo cơ quan khí tượng, đây là lượng mưa lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từng ghi nhận và đứng thứ hai thế giới, sau điểm mưa tại Ấn Độ Dương.

Đường tuần tra bảo vệ rừng quốc lộ 1A - đỉnh Bạch Mã bị sạt lở, hỏng nặng.

Tại km 9+500, mưa lớn làm sạt lở ta luy âm dài khoảng 25 m, xói hàm ếch vào mặt đường 0,5 -1m.

Tại km 12+00, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm sạt trượt toàn bộ mái ta luy dương, kè đá ta luy âm, mặt đường; chiều dài khu vực sạt khoảng 100 m, sâu nhất 30 – 50 m, gây hư hỏng, chia cắt tuyến, không thể lưu thông.

Ngoài ra, sạt lở tại vị trí này làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã, dẫn đến mất điện, mất an toàn trong sử dụng điện tại khu vực.

Đường hoàn trả tuần tra bảo vệ rừng dọc theo cao tốc La Sơn - Túy Loan bị sạt lở tại nhiều vị trí, đặc biệt là các điểm vượt suối, trên 10 vị trí, đều bị hư hỏng, gây chia cắt lực lượng kiểm lâm tại hai trạm kiểm lâm Hương Lộc và Mỏ Rang ở hai đầu tuyến.

Hiện lực lượng kiểm lâm phải tạm thời di chuyển bằng cao tốc La Sơn - Túy Loan để đảm bảo sinh hoạt, công tác.

Do những ảnh hưởng trên, vườn quốc gia Bạch Mã tạm thời dừng đón khách tham quan cho đến khi khắc phục xong các hư hỏng.