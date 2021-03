Sau 2 tiếng ở Sa Pa, ông Đoàn Ngọc Hải kêu gọi được 30.000 hộp sữa cho trẻ em nghèo

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 16:01 PM (GMT+7)

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ông Đoàn Ngọc Hải kêu gọi được khoảng 30.000 hộp sữa và nhiều đồ ăn cho trẻ em nghèo.

Tại nhà thờ Đá thị xã Sa Pa (Lào Cai) ông Đoàn Ngọc Hải nhận sữa để ủng hộ cho trẻ em nghèo Điện Biên.

Ngày 4/3, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau 2 tiếng vận động quyên góp tại nhà thờ Đá, ở thị xã Sa Pa (Lào Cai), ông đã nhận được khoảng 30.000 hộp sữa đặc cùng rất nhiều thịt hộp, đèn pin, đường…để ủng hộ cho trẻ em nghèo ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên).

“Tôi chở ngay một xe đầy sữa, khoảng 4 nghìn hộp đến Nậm Pồ, Điện Biên. Số sữa còn lại tôi sẽ quay lại Sa Pa chở cho các huyện nghèo ở Lào Cai và các tỉnh khác”, ông Hải nói.

Rất nhiều người dân ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã đến nhà thờ Đá để ủng sữa cho trẻ em nghèo.

Theo ông Hải, ông trân trọng cảm ơn đến lãnh đạo phường Sa Pa (thị xã Sa Pa) đã ra điểm tiếp nhận sữa để chỉ đạo các lực lượng giúp đỡ ông nhiệt tình.

Ngoài ra, ông Hải cũng cám ơn các khánh sạn ở Sa Pa đã ủng hộ rất nhiều sữa và gần 30 người dân ở Sa Pa đã tình nguyện khuân vác sữa vào kho của nhà thờ Đá nơi ông Hải gửi sữa lại.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quà ủng hộ từ người dân.

Chiếc xe của ông Hải chất đầy sữa, bánh…

Ông Hải và những món quà người dân tặng cho trẻ em nghèo.

Trước đó, ở Hà Nội, sau 2 ngày quyên góp, kêu gọi, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận được số tiền là 652.960.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, 120 triệu đồng (tiền của chiếc áo Lô Lô Hoa) sẽ chuyển ngay cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Văn (Hà Giang) để xây nhà cho đồng bào người Lô Lô Hoa.

Số tiền còn lại là hơn 532 triệu đồng sẽ được chuyển để xây nhà cho đồng bào nghèo ở 5 huyện gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Nậm Pồ (Điện Biên), Ayun Pa (Gia Lai), Châu Đốc (An Giang) và Nam Trà My (Quảng Nam). Những căn nhà tình thương này sẽ được đặt tên là nhà tình thương do nhân dân Hà Nội đóng góp.

