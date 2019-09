Sau 2 tháng xuất viện, cuộc sống của bé Bình An và mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ra sao?

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 13:00 PM (GMT+7)

Bé Đỗ Bình An, con trai của sản phụ 28 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã được 4 kg, sức khỏe ổn định, trong khi căn bệnh hiểm nghèo của người mẹ đang được khống chế, chị lên cân và làn da hồng hào trở lại.

Hơn 2 tháng được xuất viện về nhà bé Đỗ Bình An, con sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối Nguyễn Thị LIên (28 tuổi ở Hà Nam), đã được 4 kg, tăng được 1,6 kg so với thời điểm xuất viện vào ngày 15-7 vừa qua.

Bé Bình An, con trai sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối phát triển tốt sau khi xuất viện

Được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. "Dù không được bú sữa mẹ nhưng Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Con cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày nhưng mỗi khi mẹ trở về con lại không chịu theo ai, chỉ bám mẹ. Con đã 4 tháng tuổi, tuy chưa đạt chuẩn số cân so với số tháng của con nhưng thấy con phát triển như vậy là gia đình tôi mừng lắm rồi"- Anh Đỗ Văn Hùng, bố bé Bình An, chia sẻ.

Bé Bình An khi sinh 31 tuần, nặng 1,5 kg, được đưa từ Bệnh viện K đến Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng không tự thở được, có hiện tượng phù. Trẻ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng mẹ sang con, xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não, phổi, dễ viêm ruột hoại tử. Bình An được được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Sau 55 ngày điều trị, bé lên được 2,4 kg, nhanh nhẹn, khoẻ khoắn và được xuất viện ngày 14-7-2019.

Gia đình bé Bình An ngày xuất viện 15-7-2019 vừa qua

Trước đó, chị Nguyễn Thị Liên phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi mới mang thai ở tháng thứ 4. Chị quyết tâm chiến đấu, giữ thai bằng mọi giá để con chào đời an toàn.

Ngay sau khi thực hiện ca mổ đẻ, khi nghe tiếng con khóc, chị Liên chỉ thều thào hỏi được bác sĩ "con được mấy cân" rồi mẹ con mỗi người một ngả. Chị đã trải qua hành trình cấp cứu gần 1 tháng trời, có những lúc hôn mê tưởng như mãi mãi không tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại, hay thức dậy mỗi ngày, người đầu tiên chị Liên nghĩ đến là con.

Mỗi ngày, các y, bác sĩ đều chia sẻ hình ảnh của người con bé bỏng để chị Liên thêm động lực chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.

Bác sĩ chia sẻ thông tin và hình ảnh mỗi khi người mẹ tỉnh dậy

4 tháng sau khi sinh con, được điều trị tích cực và được xuất viện trở về nhà cùng con, từ đó đến nay cứ đều đặn cứ mỗi tuần, chị Liên lại trở lại Bệnh viện K để truyền hoá chất và khám.

Bác sĩ đánh giá tiến triển sức khoẻ của chị tích cực. Căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đang được khống chế. Đến nay, chị Liên đạt cân nặng 49 kg, làn da đã hồng hào trở lại, những cơn đau ít hành hạ chị hơn, ánh mắt chị đã linh hoạt hơn rất nhiều so với những ngày chị bước một chân qua "cửa tử". "Con thì phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, đây là sự thật nhưng tôi vẫn không thể tin nổi" - Anh Hùng xúc động.