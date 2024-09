Sạt lở trên trên quốc lộ 2 ở Hà Giang, 2 người chết và mất tích, 4 người bị thương

Theo báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Hà Giang cho biết, từ đêm ngày 27-9 đến sáng ngày 29-9, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa to, rất to tại một số xã như: Thượng Bình, Đồng Tâm, Việt Vĩnh, Hữu Sản, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành... gây thiệt hại về người và tài sản. Đến 14 giờ 30 ngày 29-9, tại tại xã Việt Vinh có 1 người bị lũ cuốn trôi.

Khu vực bị sạt lở trên Quốc lộ 2. Ảnh CTV

Tại điểm sạt lở Km51, Quốc lộ 2, xác định có 1 người chết, 4 người bị thương, 1 người mất tích; tại xã Đồng Tâm sạt tả luy dương vùi lấp 1 nhà bếp của 1 gia đình, khiến 1 cháu Mai Thị Chang (10 tuổi) bị mất tích.

Mưa lớn đã khiến 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt ta luy dương và nước lũ tràn qua nhà (xã Việt Vinh 14 nhà; xã Đồng Tâm 1 nhà)…

Tại Km51, Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang, thuộc địa phận xã Việt Vinh sạt lở, ban đầu xác định 6 phương tiện đang lưu thông bị đất đá sạt lở, đẩy xuống ta luy âm (phần mái dốc tính từ mặt đường trở xuống), trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe ô tô.

Các phương tiện khi đang lưu thông bị đất đá đẩy xuống dưới. Ảnh CTV

Ngoài ra, tại các tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn các xã Thượng Bình, Hữu Sản, Đồng Tâm, Việt Vinh bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng PCCC&CNCH, Công an huyện Bắc Quang tham gia cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương, tích cực triển khai công tác điều tiết giao thông và cứu nạn, cứu hộ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]