Sập nhà 6 tầng đang thi công ở Cần Thơ

Khoảng 14h, trong lúc trời mưa lớn, phần sàn bêtông tầng 2 của công trình trên đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, bất ngờ đổ sập. Sàn này vừa được đổ bêtông vào buổi sáng.

Hiện trường tòa nhà bị sập, chiều 19/9. Ảnh: Nguyễn Bảo

Lúc xảy ra sự cố, ba công nhân đang kiểm tra trên sàn, phía dưới không có người làm việc. Một người bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Công trình do một tư nhân làm chủ đầu tư, kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Đây là nhà ở kết hợp văn phòng cao 6 tầng, một tầng sân thượng, có mái che bêtông cốt thép, cao 28,5 m, tổng diện tích sàn hơn 1.100 m2.

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND phường Tân An, dự án có giấy phép hồi tháng 6. Nguyên nhân ban đầu nghi giàn giáo không đảm bảo khả năng chịu lực.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự cố.