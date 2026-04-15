Sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bị cưỡng chế sau 1 tháng hoạt động

Ngày 15/4, UBND phường Thanh Liệt đã tiến hành cưỡng chế sân pickleball trên đường Quang Tiến xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đây được xem là hệ thống sân Pickleball lớn nhất Hà Nội với khoảng 20 sân chơi.

Theo UBND phường Thanh Liệt, sân Pickleball trên rộng khoảng 6.000 m2, mới đi vào hoạt động khoảng 1 tháng. Nguồn gốc khu đất trên là đất nông nghiệp, giao theo Nghị định 64 cho các hộ dân. Tuy nhiên, khu đất trên đã nhiều năm không thể sản xuất nông nghiệp do thiếu hệ thống mương dẫn nước.

Đến chiều ngày 15/4, công tác cưỡng chế đã hoàn tất.

Được biết, bên cạnh khu đất trên còn có hàng loạt công trình, sân bóng đá cũng được xây dựng trên đất nông nghiệp. UBND phường Thanh Liệt cho biết, phường đã lên kế hoạch và xử lý các công trình này trong những ngày tới.

Được biết, do tồn tại từ chính quyền 3 cấp, trên địa bàn phường Thanh Liệt còn nhiều công trình, nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án chậm triển khai... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Mới đây nhất, ngày 30/3 đã xảy ra một vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp (đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt) làm 1 người chết. UBND phường cho biết, các công trình vi phạm đã được phường lập danh sách và có lộ trình xử lý phù hợp.