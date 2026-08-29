Sân Hàng Đẫy cỏ xanh mướt, sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO

Ông Bùi Văn Phượng (phải) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, kiểm tra công tác chuẩn bị trận Siêu cúp.

Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26, ông Võ Văn Hùng - Phó Trưởng ban tổ chức trận đấu, cho biết: "Công tác chuẩn bị, điều kiện sân bãi và các hạng mục liên quan đến trận Siêu cúp đều đã được chuẩn bị chu đáo, thi công đầy đủ".

Mặt cỏ sân vận động Hàng Đẫy đã được chăm sóc kỹ lưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Những khu vực đọng nước, vùng cỏ bị cày xới suốt mùa giải vừa qua đã biến mất sau khi được ban tổ chức trùng tu.

Công tác vệ sinh, chăm sóc ghế ngồi các khu vực đã được hoàn tất, sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO.

Trưởng ban Giám sát trận đấu hài lòng với tình trạng mặt sân Hàng Đẫy, nhấn mạnh sân bóng này hoàn toàn phù hợp cho trận đấu đỉnh cao vào chiều 30/8.

Đây sẽ là lần thứ 10 sân vận động Hàng Đẫy đăng cai trận Siêu cúp Quốc gia. Sau 2 mùa giải, trận đấu mở màn mùa bóng của Việt Nam sẽ trở lại với sân bóng lâu đời này

Công an Hà Nội là đương kim vô địch của trận Siêu cúp Quốc gia, nhưng ở lần gần nhất thi đấu tại Hàng Đẫy (2023), họ đã thất bại. Trong lần trở lại này, Công an Hà Nội liệu có thay đổi lịch sử?