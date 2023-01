Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm: Đã bắt được "cá lớn"

Chiều 11-1, Công an TP HCM cho biết, đang mở rộng điều tra, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan các hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

"Tháng nào cục trưởng cũng nhận tiền"

Công an TP HCM gồm 3 đơn vị (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ) đã phối hợp với nhiều địa phương kiểm tra 13 trung tâm đăng kiểm. Cụ thể, 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM. Đồng thời, công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

Đặc biệt, với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, xác định đủ căn cứ nên trong ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP HCM phê chuẩn. Quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ đều bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM, cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định quá trình phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài. Trong đó, vai trò của ông Đặng Việt Hà thể hiện rõ.

Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, điều tra thể hiện những đơn vị tư nhân muốn lập các trung tâm đăng kiểm thì phải chung chi hàng trăm triệu đồng cho lãnh đạo các phòng, ban và cục trưởng Cục Đăng kiểm để được cấp giấy phép, tạo điều kiện hoạt động, từ đó gây ra các hành vi vi phạm pháp luật. "Hằng tháng, hằng quý, các trạm, các trung tâm đều phải chung chi tiền cho cán bộ Cục Đăng kiểm và lãnh đạo các phòng, ban thuộc cục cũng như Cục trưởng Hà" - thiếu tá Nguyễn Thành Hưng nói.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục làm rõ các nội dung còn lại trên nguyên tắc và tinh thần tất cả hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định. Trong đó, mở rộng điều tra những hành vi, thủ đoạn của các đối tượng về nhiều nhóm tội danh khác nhau.

Công an khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thêm nhiều trung tâm vào "bảng phong thần"

Ngày 11-1, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tấn Lực (SN 1989), Bế Bình Dương (SN 1984) và 5 người khác về tội "Nhận hối lộ". Lực là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-14D, Dương là phó giám đốc, 5 người còn lại làm việc tại trung tâm trên. Quá trình khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-14D, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cũng liên quan sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, ngày 10-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa, khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, nằm trên đường Điểu Xiển (gần cầu Sập, thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D thuộc tư nhân quản lý. Việc khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D có liên quan việc đăng kiểm viên bỏ qua một số lỗi của xe cơ giới và nhận tiền. Do đó, cơ quan điều tra khám xét để làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ có liên quan một số cá nhân.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tất cả 6 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 3 trung tâm là của tư nhân.

Tại tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh này cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 98-06D và 1 nhân viên về tội "Nhận hối lộ". Tại Bắc Ninh, Công an khởi tố, bắt giam 14 cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỉ đồng trong 3 năm.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công bố danh sách 33 trung tâm đăng kiểm ở khu vực miền Nam và miền Bắc đang tạm dừng hoạt động. Việc tạm dừng này là do cơ quan công an yêu cầu phục vụ công tác điều tra hoặc một số nguyên nhân khách quan như thiếu nhân sự.

Cụ thể, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, khu vực miền Bắc có 15 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 11 trung tâm. Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi địa phương có 1 trung tâm. Khu vực miền Nam có 18 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động thì TP HCM nhiều nhất với 10 trung tâm; tỉnh Đồng Nai 2 trung tâm. Các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bình Dương mỗi địa phương có 1 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động.

Chuyên án khám phá sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do Công an TP HCM làm chủ công, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành điều tra.

Đưa vào "tầm ngắm" từ tuần tra giao thông Theo Công an TP HCM, quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an TP HCM đã phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không bảo đảm an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không bảo đảm tiêu chuẩn khí thải...) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Từ đó, các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại một số trung tâm đăng kiểm được "đưa vào tầm ngắm". Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án, Công an TP HCM đã chỉ đạo kế hoạch phá án, tổ chức bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Điều tra cho thấy để có tiền chia cho các nhân viên hằng tuần và làm quỹ hoạt động của trung tâm, giám đốc các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố đã chỉ đạo nhân viên khi kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường... của ôtô thì bỏ qua lỗi vi phạm. Thủ đoạn cụ thể: Bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không bảo đảm tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải... của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, đối tượng "cò mồi" đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính hàng chục tỉ đồng. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ” Trong số 84 bị can có 80 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới. Có 3 bị can là cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Thí điểm đăng kiểm trực tuyến Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa triển khai thí điểm website (đường link website: dangkiemxetphcm.com) đăng ký đăng kiểm xe trực tuyến cho các chủ xe tại TP HCM và 7 tỉnh khác ở vùng Đông Nam Bộ. Website này phục vụ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân có nhu cầu đăng kiểm xe đăng ký, lấy số thứ tự đăng kiểm trực tuyến, giúp chủ xe rút ngắn thời gian chờ đợi. Đồng thời, hạn chế ùn tắc khi dừng, chờ kiểm định trước các đơn vị đăng kiểm. Trước mắt, việc đăng ký online được áp dụng ở các đơn vị đăng kiểm thuộc Sở GTVT gồm tại 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 50-01S, 50-02S, 50-03S. Khi thực hiện thí điểm, Sở GTVT TP HCM tiếp thu ý kiến góp ý, đóng góp hoàn chỉnh website hơn để báo cáo Bộ GTVT làm cơ sở mở rộng áp dụng cho toàn hệ thống đăng kiểm ở thành phố.

