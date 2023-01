Loạt ảnh khám xét, bắt lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam

Chiều 11-1, Công an TP HCM cho biết 3 đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, VKSND TP HCM, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện đã mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP HCM phê chuẩn để thực hiện.

Công an TP HCM bắt ông Đặng Việt Hà

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM, cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định quá trình phạm tội của các bị can trong thời gian dài.

Các bị can đã chỉ đạo, hướng dẫn xuyên suốt từ giám đốc đến các đăng kiểm viên, nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm. Trong đó, vai trò của ông Đặng Việt Hà, Cục Trưởng Cục Đăng kiểm thể hiện rõ.

Loạt ảnh khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, điều tra thể hiện, các đơn vị tư nhân muốn lập các trung tâm đăng kiểm thì phải chung chi hàng trăm triệu đồng cho lãnh đạo các phòng ban và Cục Trưởng Cục Đăng kiểm để được cấp giấy phép, tạo điều kiện hoạt động từ đó gây ra các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng thông tin thêm: "Hằng tháng, hằng quý các trạm, các trung tâm đều phải chung chi tiền cho các cán bộ Cục Đăng kiểm và lãnh đạo các phòng ban thuộc Cục cũng như Cục Trưởng Hà".

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công TP HCM cho biết Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra những hành vi, thủ đoạn của các đối tượng về nhiều nhóm tội danh khác nhau.

