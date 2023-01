Giám đốc cùng 6 thuộc cấp Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở Hóc Môn bị bắt

Ngày 11-1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã khởi tố, bắt giam bị can Hoàng Tấn Lực (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi; Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm) cùng 6 người khác là Phó giám đốc, đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-14D về tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 29-12-2022, Công an huyện Hóc Môn khám xét Trung Tâm Đăng Kiểm 50-14D ở Cụm C1, KCN Khánh Đông, Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn).

Công an huyện Hóc Môn khám xét TTDDK 50-14D trên địa bàn. Ảnh: NT

Công an cũng mời làm việc với Giám đốc, Phó Giám đốc cùng các đăng kiểm viên tại trung tâm đăng kiểm này để điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, Bộ Công an, Công an TP.HCM và công an nhiều tỉnh thành, quận huyện trên cả nước liên tiếp khám xét, khởi tố vụ án về các tội Môi giới hối lộ; Đưa, nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

Việc khám xét điễn ra đến tối ngày 29-12-2022. Ảnh: NT

Công an đã khởi tố hơn 50 bị can về các tội nói trên. Trong số các bị can có các ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam); Đặng Trần Khanh, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) và nhiều lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm.

Trước đó, Công an TP.HCM cho biết có 12 trung tâm mắc sai phạm. Nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đã có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng “làm luật”. Các trung tâm đăng kiểm đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Nguồn: https://plo.vn/giam-doc-cung-7-thuoc-cap-trung-tam-dang-kiem-50-14d-o-hoc-mon-bi-bat-post716043....Nguồn: https://plo.vn/giam-doc-cung-7-thuoc-cap-trung-tam-dang-kiem-50-14d-o-hoc-mon-bi-bat-post716043.html