Rộn ràng không khí đón Giáng sinh trên khắp mọi miền

Cần Thơ: Thích thú cây thông Giáng sinh làm từ nón lá

Hiện tại, tại các nhà thờ, khu vực trung tâm TP Cần Thơ có rất đông người dân đi chơi Noel.

Độc đáo cân thông Giáng sinh làm từ nón lá

Tại Khu đô thị Nam Long II Central Lake ở Cần Thơ, rất đông người đến chiêm ngưỡng và chụp hình cùng cây thông Giáng sinh làm từ nón lá.

Bên cạnh cây thông độc đáo là quả châu khổng lồ nổi giữa hồ, được xem như “trái tim ánh sáng” của mùa lễ hội. Dưới ánh đèn, công trình tạo nên khung cảnh lung linh, gợi sự gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực. Bao quanh khu vực là hệ thống ánh sáng, tiểu cảnh mùa đông và các tuyến đường được trang hoàng rực rỡ.

Chị Trần Thị Tuyết Mai (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cho biết chị rất ấn tượng với cây thông Giáng sinh được kết từ nón lá vì vừa gần gũi, quen thuộc với người dân miền Tây, vừa mới lạ và sáng tạo. Hệ thống đèn gắn phía dưới mỗi chiếc nón khiến toàn bộ công trình trở nên rực rỡ, lung linh và huyền ảo, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.