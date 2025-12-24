Rộn ràng không khí đón Giáng sinh trên khắp mọi miền
Tại thủ đô Hà Nội, TP HCM và khắp mọi miền đất nước, không khí đón Giáng sinh 2025 đã bắt đầu rộn ràng.
Hiện tại, tại các nhà thờ, khu vực trung tâm TP Cần Thơ có rất đông người dân đi chơi Noel.
Độc đáo cân thông Giáng sinh làm từ nón lá
Tại Khu đô thị Nam Long II Central Lake ở Cần Thơ, rất đông người đến chiêm ngưỡng và chụp hình cùng cây thông Giáng sinh làm từ nón lá.
Bên cạnh cây thông độc đáo là quả châu khổng lồ nổi giữa hồ, được xem như “trái tim ánh sáng” của mùa lễ hội. Dưới ánh đèn, công trình tạo nên khung cảnh lung linh, gợi sự gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực. Bao quanh khu vực là hệ thống ánh sáng, tiểu cảnh mùa đông và các tuyến đường được trang hoàng rực rỡ.
Chị Trần Thị Tuyết Mai (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cho biết chị rất ấn tượng với cây thông Giáng sinh được kết từ nón lá vì vừa gần gũi, quen thuộc với người dân miền Tây, vừa mới lạ và sáng tạo. Hệ thống đèn gắn phía dưới mỗi chiếc nón khiến toàn bộ công trình trở nên rực rỡ, lung linh và huyền ảo, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.
Từ 19 giờ, nhiều nhà thờ trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt lên đèn, khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tạo nên không gian lung linh sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp hình.
Người dân Đà Nẵng đón Giáng sinh
Không khí giáng sinh rộn ràng tại TP Đà Nẵng
Ghi nhận tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, khuôn viên nhà thờ rực sáng với hệ thống đèn LED cùng cây thông Noel khổng lồ. Đông đảo người dân, du khách tìm đến đây để ghi lại những khoảnh khắc lung linh của mùa lễ hội.
Không khí đón Giáng sinh rộn ràng tại chân cầu Rồng, phường An Hải, TP Đà Nẵng
Theo các giáo dân, hằng năm nhà thờ đều được trang trí công phu, tỉ mỉ. Năm nay, bà con giáo dân tiếp tục cùng nhau tụ họp, chung tay dựng hang đá, trang trí khuôn viên, háo hức chào đón một trong những mùa lễ quan trọng nhất trong năm.
Đông đảo người dân đón Giáng sinh tại khu vực trước Trung tâm thương mại Diamond Plaza, gần Nhà thờ Đức Bà
Tại thủ đô Hà Nội và khắp mọi miền đất nước, sắc màu lung linh cũng đang kết nối mọi người trong đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Không khí Noel tại khu vực Nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế ở đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá. Ảnh: Nguyễn Văn Triển
Tối 24-12, giáo dân cùng đông đảo người dân trên cả nước hân hoan đón mừng lễ Giáng sinh 2025.
Tại TP HCM, sau cơn mưa kéo dài vào buổi chiều, tiết trời đã quang đãng, không khí dịu mát, rất lý tưởng để người dân vui chơi đêm Noel.
Khu vực Nhà thờ Đức Bà bắt đầu nhộn nhịp
Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà và Trung tâm thương mại Diamond Plaza, nhiều bạn trẻ đầu tư trang phục Noel rực rỡ, hóa thân thành ông già Noel, thiên thần, tuần lộc… với tạo hình sinh động, bắt mắt để người dân và du khách chụp hình cùng. Mỗi lượt chụp có giá từ 10.000 - 20.000 đồng, kèm theo một chiếc kẹo Giáng sinh nhỏ làm quà.
Những ngày giữa tháng 12, xóm đạo Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TPHCM) đã bừng sáng. Khắp các con hẻm, người dân đang khẩn trương hoàn thiện các...
