Xuyên đêm giải cứu nam thanh niên lạc trong rừng trên bán đảo Sơn Trà

Rạng sáng 3/8, Công an phường Sơn Trà cho biết đã phối hợp nhiều lực lượng giải cứu thành công anh Quân, 29 tuổi, trú phường An Hải.

Khoảng 0h03 cùng ngày, Công an phường Sơn Trà nhận tin báo từ người dân về việc một nam thanh niên mất liên lạc khi đi trong khu vực rừng trên bán đảo Sơn Trà. Tổ tuần tra lập tức đến hiện trường xác minh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Quân đi lên núi theo hướng Trạm Kiểm lâm rồi di chuyển vào khu vực rừng Dâu. Mưa lớn kéo dài, trời tối, địa hình phức tạp và tầm nhìn hạn chế khiến anh mất phương hướng, không thể tìm được đường ra.

Sau 3 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy Quân. Ảnh: Công an phường Sơn Trà

Công an phường Sơn Trà sau đó phối hợp lực lượng dân quân địa phương, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (Công an TP Đà Nẵng) tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 3h20, lực lượng cứu hộ phát hiện Quân đang trú mưa trong khu vực rừng Dâu. Sau khi tiếp cận, các lực lượng đưa nạn nhân ra khỏi rừng an toàn. Sức khỏe ổn định, anh đã được bàn giao cho gia đình.

Sau vụ việc, Công an phường Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách không nên tự ý đi một mình vào khu vực rừng, núi trên bán đảo Sơn Trà, nhất là ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân theo dõi dự báo thời tiết trước khi tham quan, chỉ di chuyển trên các tuyến đường được phép, không đi vào đường mòn hoặc khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở. Khi đi nên mang theo điện thoại đã sạc đầy pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để duy trì liên lạc.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện người bị lạc, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển sâu hơn vào rừng và nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng hoặc gọi 113, 114 để được hỗ trợ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi