Rời hiện trường sau khi gây tai nạn: Không thể chấp nhận!

Ngày 16-6, Công an TP HCM đang điều tra vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn ở quận Bình Tân.

"Kịch bản" được nhiều tài xế áp dụng

Khoảng 18 giờ 30 phút tối 15-6, một ô tô 5 chỗ chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc (Quốc lộ 1). Khi đến đoạn giao với đường Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân, xe này bất ngờ húc vào dải phân cách, sau đó tông liên hoàn 6-7 xe máy.

Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi đẩy 1 xe máy văng xa khoảng 50 m lên vỉa hè. Vụ việc khiến bà Bùi Thị C. (72 tuổi) và con gái Nguyễn Thị T. (50 tuổi) tử vong tại chỗ, anh Đ. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Qua xác minh, ô tô gây tai nạn là xe Jeep 5 chỗ, màu xanh, mang biển số 51K-314.07. Chủ xe là ông Lai Hữu T. (45 tuổi). Chiếc xe được mua vào năm 2021 với giá 4 tỉ đồng nhưng đã được bán lại trong năm 2024.

Theo nhân chứng, trước đó, ô tô đã di chuyển với tốc độ cao. Sau tai nạn, tài xế xuống xe, rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 16-6, nam tài xế (31 tuổi) đã đến Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trình diện và nhận mình là người gây ra vụ tai nạn. Người này cho biết do quá sợ hãi nên không dám ở lại hiện trường (?!).Công an sau đó đã di lý tài xế về TP HCM để lấy lời khai, điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thời gian qua, rất nhiều vụ người lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường. Cụ thể, mới đây, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bình An, Trưởng Công an xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), để làm rõ trách nhiệm trong vụ va chạm giao thông với 6 xe máy xảy ra tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì).

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9-5, ông An lái ô tô 5 chỗ trên đường Kim Giang hướng đi Cầu Dậu, huyện Thanh Trì. Chiếc ô tô sau đó đã tông liên tiếp 6 xe máy. Vụ va chạm liên hoàn khiến 2 người đi xe máy bị thương. Sau sự việc, ông An rời khỏi hiện trường. Đến 8 giờ 40 phút hôm sau, ông mới đến cơ quan công an làm việc.

Tương tự, khuya 23-5, Nguyễn Đình Hùng (23 tuổi; ngụ TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lái ô tô chạy trên đường Trần Quang Khải, hướng đi đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến địa phận tổ dân phố 11, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, xe này đã va chạm với mô tô do anh Trần Văn Anh (38 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy) điều khiển, chở phía sau là anh Hà Hồng Tấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Đáng nói, sau tai nạn, Nguyễn Đình Hùng đã lái ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc 2 nạn nhân bị thương trên đường. Cả 2 sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Từ những vụ việc trên, không ít người cho rằng không thể loại trừ khả năng các tài xế "trốn nồng độ cồn" hòng nhẹ tội.

Hiện trường vụ tai nạn tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM tối 15-6

Cần quy định giới hạn thời gian trình báo

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, nhìn nhận hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn là một hành vi nguy hiểm cho xã hội. Do đó, pháp luật yêu cầu người gây tai nạn phải ở lại, giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, đồng thời phải có trách nhiệm đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông có trách nhiệm ở lại hiện trường vụ tai nạn cho tới khi người của cơ quan công an đến. Tuy nhiên, pháp luật cũng có những ngoại lệ, như trường hợp người gây tai nạn phải đi cấp cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc xét thấy tính mạng, sức khỏe của mình có thể bị đe dọa. Trong những tình huống này, người gây tai nạn có thể rời khỏi hiện trường nhưng sau đó phải đến trình diện ngay tại cơ quan công an hoặc UBND gần nhất.

Như vậy, pháp luật cho phép rời khỏi hiện trường trong một số trường hợp nhất định. Dù chưa có quy định cụ thể về giới hạn thời gian trình báo, có thể hiểu rằng sau khi thực hiện xong các việc cần thiết (như đi cấp cứu), người gây tai nạn phải đến ngay cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Trường hợp cơ quan chức năng kết luận người gây tai nạn đã bỏ trốn, không trình diện sau khi các lý do rời khỏi hiện trường đã kết thúc hoặc không đến cơ quan công an, UBND gần nhất trình báo thì người này có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng "bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn" quy định tại điểm c khoản 2 điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chung quan điểm, kiến trúc sư Trương Nam Thuận, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thiên Nam Anh, đánh giá hành động gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm tổn thương sâu sắc đến nạn nhân và xã hội. Nguyên nhân của hành vi này thường bắt nguồn từ tâm lý hoảng loạn, sợ trách nhiệm hoặc thiếu hiểu biết về cách xử lý tình huống.

Tuy nhiên, việc bỏ đi không giải quyết được vấn đề mà còn khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn, từ việc bị truy cứu pháp lý cho đến sự day dứt lương tâm.

Để xử lý đúng, tài xế cần bình tĩnh, dừng xe an toàn và bật đèn cảnh báo. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng kiểm tra tình trạng nạn nhân, gọi cấp cứu hoặc báo cảnh sát ngay lập tức.

Ngoài ra, tài xế có thể gọi tổng đài giao thông để được hướng dẫn kịp thời về quy trình xử lý, từ báo cáo tai nạn đến hỗ trợ pháp lý. Việc ở lại hiện trường, cung cấp thông tin trung thực cho cơ quan chức năng và hành động có trách nhiệm không chỉ giúp giảm nhẹ hậu quả pháp lý mà còn thể hiện đạo đức, bảo vệ uy tín cá nhân và góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.