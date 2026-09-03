Rạng sáng, cảnh sát PCCC phá “chuồng cọp”, giải cứu 2 người mắc kẹt

Khoảng 2h13 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại một nhà dân thuộc Khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương, TP Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thiết bị chuyên dụng phá dỡ chuồng cọp tổ chức triển khai chữa cháy và cứu người bị nạn

Ngay sau đó, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, được điều động khẩn trương đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 2h22, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xác định đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum. Đáng chú ý, tại tầng 2 của ngôi nhà có 2 người đang mắc kẹt, trong khi khu vực ban công được gia cố bằng chuồng cọp, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, giải cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ 2 người dân đưa ra ngoài an toàn

Trước tình huống khẩn cấp, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15 nhanh chóng triển khai thang, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá dỡ chuồng cọp tại tầng 2, mở đường tiếp cận các nạn nhân. Cùng lúc, các mũi công tác tổ chức chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên và sang các nhà liền kề.

Chỉ khoảng 5 phút sau khi tiếp cận hiện trường, đến 2h27, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa thành công cả 2 người mắc kẹt ra bên ngoài an toàn. Hai nạn nhân được xác định có trạng thái sức khỏe bình thường.

Các chiến sĩ tiếp tục triển khai đội hình chữa cháy, khẩn trương dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đến khoảng 2h35, ngọn lửa được khống chế, không để xảy ra thiệt hại về người, không cháy lan sang các nhà bên cạnh cũng như các tầng phía trên.

Vụ việc một lần nữa cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, CNCH tại nhà ở, đặc biệt đối với những công trình có chuồng cọp, lồng sắt bịt kín ban công, cửa thoát nạn. Khi xảy ra sự cố, những kết cấu này có thể trở thành vật cản, làm chậm quá trình thoát nạn và tiếp cận cứu người.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, người dân cần nhanh chóng tổ chức các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu trong khả năng cho phép; đồng thời lập tức thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114, App báo cháy 114, chính quyền địa phương hoặc Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Sự khẩn trương của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các vụ cháy xảy ra vào ban đêm, khi người dân đang ngủ và nguy cơ bị mắc kẹt, ngạt khói luôn ở mức cao.