Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, ban hành hàng loạt cơ chế đặc thù cho TPHCM

Sáng 11-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, với 433/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-12-2025.

433/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Nghị quyết của Quốc hội, cho phép TPHCM được thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, chưa từng có tiền lệ về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập và hoạt động của khu thương mại tự do; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền...

Đáng chú ý, nghị quyết cho phép UBND TPHCM được quyết định việc đầu tư xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (đề-pô) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 được xác định phát triển theo mô hình TOD.

UBND TP cũng được quyết định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khác với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn nhưng phải bảo đảm đáp ứng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy định về an toàn môi trường đối với khu dân cư theo quy định.

Về quy hoạch, Nghị quyết xác định trên địa bàn TPHCM chỉ lập một Quy hoạch tổng thể TP trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung TP.

Quy hoạch tổng thể TP được phê duyệt và thay thế quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung TP. Quy hoạch tổng thể TP có giá trị pháp lý như quy hoạch tỉnh theo quy định về quy hoạch và quy hoạch chung thành phố theo quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đại biểu Đoàn Quốc hội TPHCM vui mừng trước quyết sách của Quốc hội trao cho TP nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đột phá. Ảnh: Phạm Thắng

Quy hoạch này được phê duyệt là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị và nông thôn, là cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án theo quy định. UBND TP phê duyệt quy hoạch tổng thể TP, điều chỉnh quy hoạch tổng thể sau khi HĐND TP thông qua...

Căn cứ Quy hoạch tổng thể TPHCM, HĐND Thành phố quyết định danh mục quy hoạch đô thị và nông thôn được tổ chức lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Trường hợp quy hoạch chi tiết được lập, thẩm định xong trước thì được phê duyệt trước và được cập nhật vào quy hoạch phân khu.

HĐND Thành phố quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận Thành phố để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt áp dụng loại Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Bổ sung 11 nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược

Theo Nghị quyết, việc quản lý khoản thu phân chia và tỉ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD như sau: Đối với dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD sử dụng toàn bộ ngân sách của Thành phố hoặc vốn ứng trước của Nhà đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu hồi dành cho đường sắt và khu vực TOD, Thành phố được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD.

Một nội dung quan trọng trong Nghị quyết là danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, Nghị quyết bổ sung 11 nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Trong đó, đáng chú ý là nhóm các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng bao gồm dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch đạt chuẩn tối thiểu 5 sao, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí tổng hợp tại hành lang sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và hành lang ven biển để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên;

Dự án đầu tư cụm y tế chuyên sâu, khu liên hợp thể thao, công viên văn hóa hoặc công viên chuyên đề có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỉ đồng trở lên;

Dự án cải tạo, di dời nhà trên sông, nhà ven sông, nhà trên kênh rạch, nhà ven kênh rạch có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỉ đồng trở lên;

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại khu thương mại tự do bao gồm: Đầu tư bến cảng quy mô vốn từ 75.000 tỉ đồng trở lên; đầu tư trung tâm logistics quy mô vốn đầu tư từ 25.000 tỉ đồng trở lên; đầu tư khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ với quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỉ đồng trở lên...

Cùng với đó, Nghị quyết đưa ra nhiều cơ chế, chính sách chưa từng có tiền lệ để TPHCM thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Nghị quyết cho phép thành lập và hoạt động của Khu thương mại tự do TPHCM. Khu thương mại là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, được tổ chức thành các khu chức năng bao gồm: Khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật. Các khu chức năng trong Khu thương mại tự do đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật được bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định.