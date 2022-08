Quảng Ninh: Dự án Ao Tiên không ảnh hưởng đến di sản vịnh Hạ Long

Xác minh, làm rõ các trường hợp thông tin sai sự thật Ngày 16-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành làm việc với công dân Đinh Văn Đức (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) để làm rõ một số nội dung liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Quá trình xác minh xác định, hồi 10 giờ ngày 16-8, Đinh Văn Đức sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là "Duc Dinh" đăng tải một bình luận vào một bài đăng trên trang Facebook "Người Quảng Ninh" liên quan đến hình ảnh dự án Ao Tiên - Cát Linh tại huyện Vân Đồn. Đáng chú ý, bình luận này có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan Công an, Đinh Văn Đức thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của công dân trong việc sử dụng mạng xã hội. Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đinh Văn Đức về hành vi lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/ND-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài Đinh Văn Đức, công an đã xác định và tiến hành làm việc với một số trường hợp trên địa bàn TP Uông Bí, TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn. Cùng với đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn đang tiếp tục xác minh, xác định các trường hợp bình luận có nội dung không đúng sự thật liên quan đến nội dung trên.