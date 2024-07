Quảng Ninh cấm biển từ 12 giờ ngày 22-7

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển nội dung sau: Xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc việc này trước 16 giờ ngày 22-7; tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.

Từ 12 giờ ngày 22-7, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi

Cũng trong sáng 22-7, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Công văn số 2162 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 2 và những tác động của cơn bão số 2.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến của cơn bão; tập trung chỉ đạo triển khai mọi biện pháp thông tin cho chủ phương tiện, ngư dân, các nhà bè, người có hoạt động sản xuất trên biển về diễn biến của cơn bão số 2 và tổ chức thực hiện di dời vào khu vực tránh trú bão đảm bảo an toàn.

Chủ động, khẩn trương kiểm tra, rà soát và kiểm soát chặt chẽ những vị trí xung yếu (đê kè biển, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản...), vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là nhà ở, các công trình (nhà tạm, nhà cạnh các khai trường, hạ lưu hồ chứa...) và tổ chức di dời ngay người dân và tài sản khi thấy không đảm bảo an toàn; kiên quyết di dời người dân đến nơi đảm bảo an toàn, "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người" và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản; khắc phục nhanh hậu quả do bão và hình thái mưa sau bão gây ra khi có tình huống nảy sinh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, thiên tai.

Ngành Than chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 2 và những tác động của cơn bão số 2 theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ"; chuẩn bị kỹ càng các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở tất cả các đơn vị, đặc biệt là những vị trí có nguy cơ cao xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, bục nước, ngập mỏ...

