Quảng Nam mưa lớn, Quốc lộ 40B bị chia cắt, thủy điện đang xả lũ

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 13:44 PM (GMT+7)

Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện miền núi, ngập lụt tại các địa phương đồng bằng.

Ngày 30-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 1 giờ ngày 29-11 đến 1 giờ ngày 30-11) ở các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Bắc tỉnh phổ biến từ 35 – 75 mm, các địa phương vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 70 – 130 mm, có nơi cao hơn 130 mm như: Trà My (huyện Bắc Trà My) 208 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 314 mm.

Tuyến Quốc lộ 40B lại bị ngập, giao thông chia cắt

Dự báo, từ ngày 30-11 đến ngày 1-12, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 – 120 mm, riêng các huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn từ 150 – 250 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức; khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại các các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ.

Hiện nay, nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên. Theo dự báo, mực nước trên sông Vu Gia ở Ái Nghĩa có thể ở mức trên báo động 2 khoảng 0,2 m; mực nước sông Thu Bồn ở Câu Lâu, Hội An có thể ở mức báo động 2.

Thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4 đang xả lũ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong sáng 30-11, các địa phương ở Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua ngầm sông Trường (huyện Bắc Trà My) bị ngập, chia cắt hoàn toàn huyện Nam Trà My. Nhiều nơi tại huyện Nam Trà My bị mất điện.

Theo số liệu cập nhật lúc 9 giờ sáng 30-11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 có chiều hướng tăng dần. Lúc 8 giờ sáng cùng ngày, lưu lượng về hồ ở mức 1.650 m3/giây, đến 9 giờ tăng lên mức 1.825 m3/giây, thủy điện này tăng lưu lượng xả lũ qua tràn từ 1.224 m3/giây lên 1401 m3/giây, xả lũ chạy máy 198 m3/giây. Lưu lượng về hồ thủy điện Đak Mi 4 lúc 9 giờ sáng 30-11 ở mức 500,17 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn hơn 336 m3/giây, chạy máy hơn 106 m3/giây.

