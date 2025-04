Phút giây đôi tàu Thống Nhất hội ngộ trên sân ga Đà Nẵng đúng ngày 30/4

Đây là hai đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội và Sài Gòn đêm 29/4. Tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h55’, đến ga Sài Gòn lúc 6h50’ ngày 1/5 và tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h, đến ga Hà Nội lúc 5h40’ ngày 1/5.

Những em nhỏ đợi thả chim hòa bình khi đoàn tàu Thống Nhất vào ga. Ảnh: Thanh Hiền

Lúc 12h32', tàu SE4 vào ga Đà Nẵng trong sự đón chào nồng nhiệt của người dân Đà Nẵng. Chị Ngọc Trâm (37 tuổi, quận Thanh Khê) cho hay vì không thể vào TP Hồ Chí Minh xem diễu binh trong ngày lễ lớn của đất nước được nên chị đã đến ga từ sớm. "Tôi chờ đợi giây phút này từ rất lâu để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử hai đoàn tàu Bắc Nam hội ngộ. Thật xúc động khi tất cả mọi người đều hướng về Tổ quốc", chị nói.

Đoàn tàu Thống Nhất với ảnh Bác Hồ phía trước

Những hành khách trên chuyến tàu lịch sử được chào đón nồng nhiệt trên sân ga Đà Nẵng.

Du khách nước ngoài cũng khoác áo cờ đỏ sao vàng, chung niềm vui với đất nước Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ đã đến ga Đà Nẵng lưu lại khoảnh khắc lịch sử.

Đến 12h42', chuyến tàu thứ 2 tiếp tục vào ga. Đối với người dân Việt Nam, hình ảnh đoàn tàu Thống Nhất nối hai miền Nam - Bắc đã trở thành biểu tượng của hoà bình, của khát vọng độc lập dân tộc và niềm vui toàn thắng, sum họp.

Cựu chiến binh Trần Ngọc Thảo (Trung đoàn vận tải 559) đi trên chuyến tàu SE1 từ Hà Nội vào. Ông bày tỏ rất xúc động và hạnh phúc trong ngày hội thống nhất non sông. “Đồng đội tôi ngày ấy người còn, người mất. Tôi được có mặt trên chuyến tàu thống nhất, được ngắm nhìn non sông thu về một mối là điều may mắn. Thế hệ ngày trước ngã xuống cho đất nước đứng lên, thế hệ hôm nay được sống trong hoà bình, hãy cố gắng góp phần dựng xây Tổ quốc vẻ vang”, ông nói.

Những hành khách trên chuyến tàu lịch sử đi từ hai miền Nam Bắc trong ngày hội thống nhất non sông.

Người dân Đà Nẵng đứng giữa hai đoàn tàu chụp ảnh với khoảnh khắc "50 năm mới có một lần". Chị Thanh Tình (quận Sơn Trà) bày tỏ rằng bản thân luôn thấy tự hào khi là công dân một đất nước quật cường, vượt qua gian khó, bom đạn để vươn mình.

Hành khách đi trên “Đoàn tàu Thống Nhất” được sống trong không khí của ngày hội với các chương trình nghệ thuật là các ca khúc cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước. Đặc biệt, từ ga Huế đến Đà Nẵng (đối với SE1) và từ Tam Kỳ - Đà Nẵng (đối với tàu SE4), hành khách được chào đón bằng một chương trình âm nhạc trực tiếp do các nghệ sĩ biểu diễn.

Hát vang ca khúc Như có Bác trong ngày vui đại thắng trên sân ga Đà Nẵng.

Sau khi hội ngộ tại Đà Nẵng, tàu thứ nhất sẽ xuất phát đi Hà Nội, 10 phút sau chuyến tàu thứ 2 rời ga tiếp tục hành trình vào TP Hồ Chí Minh.