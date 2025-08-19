Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan vãn cảnh chùa Trấn Quốc dưới mưa đầu thu

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, sáng nay, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường - bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Đón Hoàng hậu Bhutan tại cổng chùa Trấn Quốc, Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ sự vui mừng. Rất đông người dân và du khách có mặt tại chùa vẫy tay chào đón Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan.

Trong tiết trời mát dịu với cơn mưa đầu thu, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan chậm rãi đi bộ từ cổng chùa vào khu thờ tự, ngắm nhìn hồ Tây và cảnh quan chùa Trấn Quốc.

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck tham quan chùa Trấn Quốc

Hòa thượng Thích Thanh Nhã - trụ trì chùa - giới thiệu với Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan ngôi chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội. Đây là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long thời nhà Lý, Trần với kiến trúc cổ kính hài hòa, uy nghiêm nằm bên hồ Tây lộng gió.

Hòa thượng nói về cây bồ đề trồng tại chính giữa sân chùa. Đây là cây bồ đề được chiết từ cội bồ đề linh thiêng nơi Đức Phật thành đạo ở Bodhgaya, được Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1959 trong chuyến sang thăm Việt Nam. Sau hơn 60 năm, cây đã cao lớn, tỏa bóng cả khoảng sân chùa.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã giới thiệu lịch sử chùa Trấn Quốc cho Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan

Sau cuộc trò chuyện diễn ra trong 15 phút, Hòa thượng tặng Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan lá bồ đề đã được chế tác nghệ thuật và các tràng hạt.

Cảm kích trước sự đón tiếp của Phu nhân Chủ tịch nước và trụ trì chùa Trấn Quốc, Hoàng hậu chia sẻ rằng Bhutan và Việt Nam tuy cách xa nhau về địa lý, có sự khác biệt về văn hóa, con người nhưng 2 nước đều có chung niềm tin vào giá trị của Phật giáo với mong ước hòa bình, trí tuệ và bao dung từ bi.

Hoàng hậu bày tỏ vinh dự khi được đến tham quan chùa, lắng nghe lời giảng, chia sẻ của trụ trì và hy vọng trong tương lai sẽ được đón trụ trì và các nhà tu hành Việt Nam sang thăm Bhutan. Hoàng hậu gửi tặng chùa bức tranh vẽ bằng tay về Đức Phật và các sản phẩm hương thủ công của Bhutan.

Tiếp theo, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan tham dự lễ cầu nguyện, chiêm bái Phật tại chính điện chùa Trấn Quốc theo nghi thức tâm linh Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã gửi tặng lá bồ đề cho 2 vị khách quý

Hoàng hậu Bhutan tặng hương thủ công của Bhutan cho chùa Trấn Quốc

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan chiêm bái Phật

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan chụp ảnh lưu niệm bên cây bồ đề