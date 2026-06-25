Phụ huynh tất bật tìm ghế an toàn cho trẻ trước ngày quy định có hiệu lực

Bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ khi ngồi trên xe ô tô từ ngày 1/7/2026

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Đồng thời, trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không thực hiện đúng quy định có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đây được xem là quy định tạo những bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu những thương tích nghiêm trọng trong các vụ tai nạn đường bộ.

Từ ngày 1/7/2026, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế an toàn) khi đi ô tô sẽ chính thức có hiệu lực.

Thực tế ở Việt Nam, nhiều cha mẹ vẫn có thói quen để trẻ ngồi tự do trên ghế sau hoặc bế trẻ trên tay khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra va chạm, lực quán tính có thể khiến trẻ bị hất văng khỏi vị trí ngồi hoặc va đập mạnh.

Trẻ em thường là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra va chạm. Với cấu tạo cơ thể chưa hoàn thiện vững chắc, đặc biệt là vùng đầu, cổ và cột sống, trẻ nhỏ có nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều so với người lớn nếu không được bảo vệ bằng các thiết bị chuyên dụng.

Theo khuyến cáo của các tổ chức an toàn giao thông quốc tế thì việc sử dụng ghế an toàn phù hợp có thể giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong và thương tích nghiêm trọng cho trẻ em trong các vụ tai nạn giao thông.

Hiện trên thị trường đang có hàng chục loại ghế khác nhau, trong khi nhiều phụ huynh đã chủ động trang bị ghế an toàn trên xe từ sớm thì vẫn có không ít người băn khoăn lựa chọn loại nào cho phù hợp, vừa đúng quy định, vừa đảm bảo chất lượng.

Mỗi độ tuổi cần một loại ghế khác nhau

Đối với trẻ dưới 2 tuổi: Sử dụng ghế quay mặt về sau (Rear-Facing Car Seat)

Trẻ dưới 15 tháng (chiều cao dưới 90cm, cân nặng từ 0-13kg) thì có thể sử dụng ghế nôi quay mặt về phía sau. Đồng thời đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, các chuyên gia khuyến nghị sử dụng ghế an toàn quay ngược chiều di chuyển của xe.

Loại ghế này giúp nâng đỡ toàn bộ vùng đầu, cổ và cột sống của trẻ. Khi xảy ra va chạm phía trước, lực tác động sẽ được phân tán đều trên phần lưng ghế thay vì dồn vào cổ và đầu của trẻ.

Trẻ từ 2 đến 5 tuổi: Sử dụng ghế có dây đai tích hợp (Forward-Facing Car Seat)

Khi trẻ lớn hơn, khoảng từ 2 đến 5 tuổi ( cân nặng khoảng từ 9-18kg) không thể ngồi quay mặt về phía sau thì phụ huynh có thể chuyển sang loại ghế hướng về phía trước có hệ thống dây đai an toàn tích hợp.

Dây đai nhiều điểm sẽ giúp giữ cố định vai, ngực và hông của trẻ, hạn chế tối đa việc bị hất văng ra khỏi ghế khi xe phanh gấp hoặc gặp va chạm.

Các chuyên gia lưu ý phụ huynh không nên chuyển sang loại ghế tiếp theo quá sớm nếu chỉ vì để trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Việc sử dụng đúng loại ghế theo khuyến nghị sẽ mang lại mức độ bảo vệ tốt nhất.

Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô theo độ tuổi

Trẻ từ 5 đến khoảng 10 tuổi: Sử dụng ghế nâng (Booster Seat)

Đối với trẻ đã vượt quá giới hạn của ghế có dây đai tích hợp nhưng cũng chưa đủ lớn để dùng dây an toàn được trang bị theo xe một cách hiệu quả thì ghế nâng là lựa chọn phù hợp.

Loại ghế này không có dây đai riêng mà đảm nhiệm chức năng "nâng" bé lên cao để dây đai an toàn của ô tô vừa vặn nằm đúng vị trí bảo vệ cơ thể của trẻ. Dây đai vai phải đi qua giữa ngực và vai, không được chạm hoặc vắt qua cổ. Dây đai ngang bụng phải nằm thấp qua hông và đùi, không được đặt trên vùng bụng.

Cân nặng của trẻ phù hợp với loại ghế này là từ 15-36kg. Nếu dây an toàn chưa nằm đúng vị trí này, trẻ vẫn cần tiếp tục sử dụng ghế nâng cho đến khi đạt đủ chiều cao và cân nặng theo quy định.

Ghế ô tô đa năng (All-in-One / Convertible Car Seat):

Ghế ô tô đa năng được xem như giải pháp kinh tế được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng tùy biến có thể thay đổi đặc tính sử dụng theo thời gian. Đặc điểm của loại ghế này là có thể xoay hoặc điều chỉnh linh hoạt.

Ghế bắt đầu ở chế độ quay mặt về phía sau cho trẻ sơ sinh, chuyển sang quay mặt về phía trước khi trẻ lớn lên, và cuối cùng tháo đai 5 điểm để biến thành ghế nâng Booster. Ghế có thể sử dụng trên ô tô cho trẻ ở các giai đoạn phát triển khác nhau đến khi đạt đủ độ tuổi và chiều cao theo quy định, dây an toàn của xe có thể ôm sát cơ thể theo đúng tiêu chuẩn.

Người dân đồng tình tuân thủ quy định nhưng cần có thời gian thích nghi

Là mẹ của bé trai 3 tuổi, chị Nguyễn Phương Mai (quận Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gia đình cũng đang tìm hiểu để trang bị ghế cho con khi đi ô tô.

“Tôi có 4 con, bạn lớn học lớp 7, bạn thứ hai học lớp 4, bạn thứ 3 học lớp 2 và bé nhỏ nhất mới được 2 tuổi, thực sự nếu phải áp dụng quy định này thì tôi cần trang bị ba chiếc ghế trên xe, cũng rất là bất tiện, nhưng vì phải tuân thủ theo quy định nên gia đình cũng đang tìm hiểu để mua ghế cho con, cũng đang loay hoay tính làm sao để bố trí ghế ngồi cho hợp lý.”

Để tập quen dần với quy định, chị Hoàng Thị Yến ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phải trang bị ghế và cho con sử dụng từ cách đây ba tuần. Chị Yến chia sẻ: “Ban đầu con không quen nên cũng quấy khóc, nhưng sau một thời gian thì cháu thích nghi rất nhanh. Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quy định mới vì liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ, đúng là có bất tiện khi xe có đông người, nhưng trên thế giới các nước phát triển họ đã áp dụng từ lâu rồi, nếu có hai mẹ con đi trên xe thì nếu không có ghế này mình cũng không thể lái xe chở con đi chơi".

Anh Trần Minh Quang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bây giờ gia đình mới bắt đầu tìm hiểu về các loại ghế trẻ em sau khi biết quy định sắp có hiệu lực.

“Trên thị trường có quá nhiều loại ghế nên cũng băn khoăn không biết chọn loại nào, nhà có hai con nhỏ, nếu mua hai chiếc có nguồn gốc sản xuất ở Châu Âu và đạt quy chuẩn thì cũng khá tốn kém, mất khoảng hơn 20 triệu. Tôi mong cơ quan chức năng có thêm hướng dẫn cụ thể để phụ huynh dễ lựa chọn.” - anh Quang bày tỏ.

Trên thị trường có rất nhiều loại ghế an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô. (Ảnh minh họa)

Khảo sát tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh phụ kiện ô tô ở Hà Nội và các thành phố lớn cho thấy nhu cầu tìm mua ghế an toàn cho trẻ đang tăng mạnh trong mấy tuần qua.

Các sản phẩm trên thị trường hiện có giá từ khoảng 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy thương hiệu, tính năng sử dụng và xuất xứ hàng hóa.

Nhiều mẫu ghế được thiết kế đa năng (All-in-one), có thể sử dụng cho nhiều giai đoạn phát triển của trẻ, giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí và không phải trang bị nhiều lần mỗi khi con lớn hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm chính hãng đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, thị trường cũng xuất hiện nhiều loại ghế giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt đúng cách để đảm bảo an toàn cho trẻ và không bị xử phạt khi vô tình không biết. Một chiếc ghế đắt tiền nhưng lắp sai vị trí hoặc cài dây không thể phát huy hiệu quả bảo vệ vốn có của nó.

Tại nhiều quốc gia phát triển, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em đã trở thành yêu cầu bắt buộc từ nhiều năm qua và được cha mẹ thực hiện như một thói quen tự nhiên mỗi khi lên xe.

Dù nhận thức về an toàn giao thông của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao nhưng tỷ lệ trẻ em sử dụng ghế chuyên dụng vẫn còn rất thấp, gần như không đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý chủ quan đồng thời trước đây chưa có chế tài xử phạt.

Khi quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, các gia đình sẽ phải thay đổi và tạo thói quen với việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ. Dù có thể phát sinh thêm chi phí và sự bất tiện ban đầu, nhưng đổi lại là sự bảo vệ tốt hơn cho trẻ nhỏ.