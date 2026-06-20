Giải pháp lắp ghế an toàn trên xe 5 chỗ với nhà đông con

Từ ngày 1/7, theo quy định mới, trẻ em khi ngồi trên ôtô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi và thể trạng. Gia đình có ba con nhỏ thường gặp bài toán khó khi di chuyển bằng xe 5 chỗ, khi phụ huynh phải tìm cách lắp đủ ghế an toàn mà vẫn đảm bảo đúng tiêu chuẩn bảo vệ trẻ. Tùy độ tuổi và thể trạng của các bé, phụ huynh có thể áp dụng nhiều cách bố trí khác nhau.

Trên xe 5 chỗ, hàng ghế sau thường chỉ có chiều rộng khoảng 1,3-1,4 m, trong khi đa số ghế trẻ em có bề ngang 43-51 cm. Điều này khiến việc lắp đồng thời ba ghế trở nên khó khăn, đặc biệt với các mẫu SUV đô thị hoặc sedan cỡ nhỏ. Tuy nhiên, việc này có thể được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau.

Phương án 1: Ghế quay ngược ở giữa, hai ghế nhỏ gọn hoặc ghế nâng cho trẻ lớn ngồi hai bên

Với gia đình có một trẻ sơ sinh và hai trẻ lớn hơn, ghế sơ sinh nên được đặt ở vị trí giữa hàng ghế sau. Hai trẻ lớn sử dụng ghế nâng ngồi hai bên, và sử dụng dây đai an toàn nếu đã đạt yêu cầu về chiều cao, cân nặng.

Trong trường xe không trang bị móc ISOFIX ở vị trí giữa, ghế trẻ em có thể được cố định bằng dây an toàn của xe nếu nhà sản xuất cho phép, và có chỉ dẫn trong hướng dẫn lắp đặt tương ứng. Một số chủ xe cũng lựa chọn lắp thêm phụ kiện neo ISOFIX gắn rời, nhưng cần đảm bảo phụ kiện đạt tiêu chuẩn và được lắp đặt đúng kỹ thuật để không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Ghế trẻ sơ sinh quay ngược ở hàng giữa, và hai ghế cho trẻ lớn hơn ở hai bên. Ảnh: Consumer Reports

Phương án 2: Hai ghế trẻ em hai bên, ghế nâng ở giữa

Với gia đình có hai trẻ nhỏ cần sử dụng ghế an toàn và một trẻ lớn hơn, đã đủ những yêu cầu để sử dụng đệm nâng, thì việc lắp ba ghế cho một hàng phía sau không còn khó. Lúc này, phụ huynh có thể bố trí lắp hai ghế trẻ em ở hai vị trí ngoài cùng của hàng ghế sau, tận dụng hệ thống ISOFIX nếu xe được trang bị, và ghế ở giữa dùng để lắp đệm nâng.

Cách bố trí này giúp việc lắp đặt ghế trở nên đơn giản hơn, đồng thời vẫn đảm bảo hai trẻ nhỏ được bảo vệ tối đa. Đây được xem là phương án dễ áp dụng nhất trên xe 5 chỗ hiện nay, bởi đa số mẫu xe chỉ trang bị ISOFIX ở hai ghế ngoài cùng của hàng ghế sau.

Hai trẻ nhỏ ngồi ghế trẻ em ở hai bên, và trẻ lớn dùng đệm nâng ở giữa. Ảnh: Multiplesmatter

Trong trường hợp không đủ không gian để đặt đệm nâng ở giữa, phụ huynh nên cân nhắc sử dụng loại đệm nâng không tựa lưng hoặc ghế trẻ em dạng nhỏ gọn (slim-fit) nhằm tối ưu diện tích.

Phương án 3: Ba ghế nhỏ gọn trên cùng một hàng

Với gia đình có ba trẻ nhỏ đều cần sử dụng ghế an toàn, giải pháp tối ưu là lắp đồng thời ba ghế dạng nhỏ gọn (slim-fit) trên hàng ghế sau. Đây là loại ghế được thiết kế với bề ngang nhỏ hơn ghế thông thường, giúp tận dụng tối đa không gian của xe 5 chỗ.

Ghế trẻ em loại nhỏ gọn hỗ trợ lắp 3 ghế trên cùng một hàng. Ảnh: Saferide4kids

Trong trường hợp này, hai ghế ngoài cùng có thể được lắp bằng hệ thống ISOFIX nếu xe được trang bị, trong khi ghế ở giữa được cố định bằng dây an toàn hoặc điểm neo phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Một số mẫu xe đủ rộng để lắp vừa ba ghế trẻ em, song phụ huynh nên thử trực tiếp trước khi mua để đảm bảo khả năng tương thích.

Ưu điểm của phương án này là cả ba trẻ đều được bảo vệ theo tiêu chuẩn an toàn phù hợp với độ tuổi và thể trạng. Tuy nhiên, việc lắp ba ghế trên xe 5 chỗ thường khiến không gian hàng ghế sau trở nên chật chội và có thể gây khó khăn khi thao tác cài dây hoặc đưa trẻ lên xuống xe.

Ngoài việc sử dụng ba ghế trẻ em riêng biệt, hiện nay một số nhà sản xuất còn cung cấp giải pháp ghế dạng băng liền (bench seat) tích hợp ba vị trí ngồi cho trẻ em trên cùng một cụm ghế. Loại ghế này được thiết kế để tận dụng tối đa không gian hàng ghế sau, phù hợp với những gia đình có ba trẻ nhỏ thường xuyên di chuyển bằng xe 5 chỗ. Tuy nhiên, sản phẩm có giá thành cao, yêu cầu lắp đặt chuyên biệt và chưa phổ biến tại nhiều thị trường.

Ghế trẻ em dạng băng liền cho sedan, với dây an toàn 5 điểm ở mỗi ghế. Ảnh: Multimac

Nhìn chung, xe 5 chỗ vẫn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình có ba con nhỏ nếu lựa chọn và bố trí thiết bị an toàn phù hợp, ví dụ như 2 ghế lớn 1 ghế nhỏ, 2 ghế nhỏ và 1 ghế lớn, hoặc 3 ghế nhỏ.

Tuy nhiên, khi cả ba trẻ đều còn nhỏ và cần sử dụng ghế cỡ lớn hoặc ghế quay ngược, không gian của nhiều mẫu xe 5 chỗ có thể trở nên hạn chế. Trong trường hợp này, phụ huynh nên cân nhắc ghế băng liền hoặc sử dụng xe 7 chỗ để đảm bảo an toàn và thuận tiện hơn.