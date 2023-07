Phóng xe máy vun vút trên Quốc lộ 1 vì nhiều lý do bất ngờ

Cục CSGT cho biết trong 6 tháng cuối năm 2023, lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện 8 giải pháp trọng tâm. Trong đó, CSGT cả nước sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới”; các điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. CSGT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông” và các dự án thành phần theo lộ trình để hiện đại hóa công tác của lực lượng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi Bộ Công an đang chỉ đạo…