PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA: Phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền”

Bình Dương đình chỉ hoạt động phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lý do, phòng khám "Không tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám chữa bệnh" và "Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết". Ông Kong YanFeng, Trưởng Khoa Ngoại, Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một, bị phạt 19,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 6 tháng do có 2 vi phạm: "Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp ngoại khoa khác từ loại III trở lên mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh" và "Lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật". Ông Lê Thiện Anh Tuấn, bác sĩ phụ trách chuyên môn của phòng khám cũng bị phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng với hành vi "Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định". Trước đó, người dân liên tục phản ánh Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một có dấu hiệu "vẽ bệnh moi tiền". Bà N.T.T (55 tuổi, ở Bình Dương) kể: "Em dâu gọi điện thoại với giọng hốt hoảng nói đang đi khám phụ khoa ở đây. Sau khi bác sĩ chụp phim xong thì thông báo bị loét vùng kín, phải đóng tiền phẫu thuật gấp. Nghe vậy, tôi phải chuyển gấp hơn 20 triệu đồng để kịp phẫu thuật". Sau đó, phòng khám này còn giữ bệnh nhân nằm nội trú 3 ngày, tổng chi phí khoảng 30 triệu đồng. "Em dâu tôi chỉ bị tắc kinh, đi khám chỉ để biết mình có thai hay không, sau đó đi khám lại ở bệnh viện khác thì không bị gì, đến lúc lên lại phòng khám để lấy giấy tờ, hóa đơn, thì phòng khám này đã hủy gần hết" - bà T. nói. Thảo Nguyễn