Phó Tư lệnh CSCĐ biệt phái công tác tại Bộ Tài chính

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tặng hoa Đại tá Vũ Cao Sơn tại buổi lễ.

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về biệt phái cán bộ và thăng cấp, nâng lương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã công bố quyết định biệt phái Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Tư lệnh CSCĐ, đến công tác tại Bộ Tài chính theo hình thức biệt phái công khai sĩ quan Công an nhân dân, kể từ ngày 1/7/2026.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh, việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng điều động, biệt phái Đại tá Vũ Cao Sơn tới Bộ Tài chính là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phẩm chất chính trị và kinh nghiệm thực tiễn của đồng chí trong thời gian qua.

Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, trong bối cảnh ngành Tài chính đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân bày tỏ hy vọng, trên cương vị công tác mới Đại tá Vũ Cao Sơn tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần tận tâm, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.