Phó Thủ tướng ra “tối hậu thư” về GPMB sân bay Long Thành

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đến ngày 30/6/2022 hoàn thành toàn bộ việc thu hồi 4.946,5 ha đất dự án sân bay Long Thành.

Tháng 1/2025 phải xây xong sân bay

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 312 ngày 18/11/2021 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thông báo nêu rõ, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, quy mô mang tầm cỡ quốc tế, khi đi vào hoạt động sẽ giảm tải giao thông cho TP.HCM, là động lực phát triển kinh tế vùng và của cả nước.

Cảng HKQT Long Thành được xây dựng theo mô hình hoa sen cách điệu

Thời gian qua, các bộ, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai, TCT Cảng hàng không VN (ACV), TCT quản lý bay VN (VATM) và các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư, tích cực triển khai các hạng mục công trình, khắc phục các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án thành phần.

Tuy nhiên, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội phải hoàn thành trước 31/12/2021.

Để dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 hoàn thành theo đúng tiến độ vào năm 2025, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tập trung thời gian, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến cuối năm 2021 giá trị giải ngân đạt 79,3% số vốn đã được bố trí như báo cáo của tỉnh.

Đến ngày 30/6/2022 phải hoàn thành toàn bộ việc thu hồi 4.946,5 ha đất của dự án; ưu tiên hoàn thành bàn giao mặt bằng những khu vực phục vụ thi công các hạng mục công trình chính (khu bay, nhà ga, đài kiểm soát không lưu,…).

Tháng 3/2022 khởi công nhà ga sân bay

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động triển khai các hạng mục công trình; trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến và yêu cầu kỹ thuật, tiến độ của công trình, rà soát đẩy nhanh quá trình thiết kế và tổ chức thi công; xây dựng lại tiến độ các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 vào tháng 1/2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Với dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch động thực vật, Kiểm dịch y tế): Các Bộ: Tài chính, Công an, GTVT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị và thực hiện đầu tư theo quy định pháp luật; kịp thời bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở thực hiện.

Thiết kế bên trong nhà ga hành khách Cảng HKQT Long Thành

Đối với dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay, VATM khẩn trương triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và các công việc tiếp theo, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án thành phần 2 đồng bộ tiến độ khai thác toàn bộ giai đoạn 1 của dự án vào tháng 1 năm 2025.

Về dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV kiểm soát chặt chẽ chất lượng của tư vấn trong bối cảnh dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công tác khảo sát; đồng thời, rà soát lại tiến độ tổng thể, tập trung triển khai các hạng mục chính đã có thiết kế cơ sở.

Cụ thể, hạng mục san nền, thoát nước: hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục san nền trước ngày 15/11/2021 để phê duyệt và tiến hành đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công để thi công san nền khu vực nhà ga trong tháng 12/2021. Hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật các hạng mục cọc nhà ga trong tháng 1/2022 để phê duyệt và tiến hành đấu thầu, khởi công hạng mục cọc nhà ga vào tháng 3/2022.

Hạng mục nhà ga hành khách, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác thẩm định để đáp ứng tiến độ khởi công hạng mục móng nhà ga trong tháng 3/2022, phần thân nhà ga vào tháng 10/2022.

Hạng mục hạ tầng cảng hàng không (các công trình tại khu bay bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn,…); hệ thống giao thông nội cảng; các công trình hạ tầng cấp điện, cấp nước, viễn thông, chiếu sáng; hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay; tòa nhà điều hành cảng…), đây là các công trình có điều kiện mặt bằng thuận lợi trong thi công, yêu cầu ACV sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công vào tháng 6/2022.

Đối với những hạng mục chưa có thiết kế cơ sở, sau khi đấu thầu tư vấn, ACV khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, lập tiến độ chi tiết theo tiến độ tổng thể, hoàn thành trong tháng 12/2022 để triển khai các bước tiếp theo.

Với dự án thành phần 4 - Các công trình khác (Nhà ga hàng hoá số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, kho giao nhận hàng hoá, khu xử lý vệ sinh tàu bay,...), Bộ GTVT chủ trì lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước VN quan tâm, tạo điều kiện cung cấp vốn tín dụng trong nước bằng ngoại tệ cho ACV theo quy định của pháp luật để triển khai dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có vướng mắc.

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất với Bộ GTVT về hình thức đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối Cảng HKQT Long Thành với TP.HCM.

