Phó Thủ tướng: Đào tạo 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử giáo dục lịch sử

Sáng nay, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã truyền đạt chuyên đề chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày chương trình hành động

Với Nghị quyết số 80, Phó Thủ tướng cho biết, cần lồng ghép yêu cầu phát triển văn hóa trong hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Phó Thủ tướng nêu về ban hành Nghị quyết của Quốc hội với các đột phá về mô hình hợp tác công - tư trong thiết chế văn hóa; xây dựng quỹ văn hóa, nghệ thuật; cơ chế tài chính ưu tiên (cho đào tạo, công nghệ số, đặt hàng tác phẩm); chính sách đãi ngộ, trọng dụng tài năng nghệ thuật.

Nhóm nhiệm vụ về xây dựng con người văn hóa và môi trường văn hóa, Phó Thủ tướng chia sẻ cần triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.

Nhóm nhiệm vụ về đổi mới phương thức quản lý và chuyển đổi số, trong đó cần đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Theo Phó Thủ tướng, cần phát triển nền tảng giới thiệu văn hóa Việt Nam, tăng tỷ trọng sản phẩm nội địa; quản trị dữ liệu để bảo vệ sở hữu trí tuệ và chủ quyền văn hóa số; thường xuyên rà quét, ngăn chặn triệt để thông tin xấu, độc trên môi trường mạng…

Nhóm nhiệm vụ tiếp là xây dựng hệ sinh thái sáng tạo văn hóa gắn kết với khởi nghiệp và công nghệ mới. Phó Thủ tướng định hướng việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động văn hóa; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo nội dung số và thị trường sản phẩm liên vùng tại các đô thị lớn.

Phó Thủ tướng cho biết việc huy động tối đa nguồn lực doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa và giải trí; hình thành các đô thị di sản và phát triển kinh tế di sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế.

Nhóm nhiệm vụ về công nghiệp văn hóa và thương hiệu quốc gia, trong đó xây dựng đề án phát triển từ 5-10 thương hiệu quốc gia mang tính dẫn dắt.

Lễ hội Tràng An (Ninh Bình)

Nhóm nhiệm vụ về nguồn lực, hạ tầng và nhân lực, trong đó bố trí tối thiểu 2% tổng chi NSNN hằng năm cho lĩnh vực văn hóa và phân bổ theo hướng đầu tư trọng điểm gắn với hiệu quả đầu ra. Phó Thủ tướng nêu nhiệm vụ đầu tư, hoàn thiện các thiết chế quy mô quốc gia bao gồm Bảo tàng quốc gia, Nhà hát quốc gia và trung tâm nghệ thuật quốc gia. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng nêu về chương trình đào tạo chuyên sâu 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử phục vụ giáo dục lịch sử Việt Nam.

Nhóm nhiệm vụ về hội nhập quốc tế về văn hóa, Phó Thủ tướng cho biết mục tiêu cử tùy viên văn hóa, cán bộ phụ trách hợp tác văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài; hợp tác với UNESCO lập hồ sơ ghi danh thêm 5 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới tiêu biểu.

Ngoài ra, Việt Nam cũng thành lập mới 1-3 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại các quốc gia đối tác chiến lược như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; nâng cao hiệu quả các trung tâm tại Pháp, Lào...

Cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí

Với Nghị quyết số 79, Phó Thủ tướng cho biết trong nhóm nguồn lực đất đai, tài nguyên cần rà soát, sửa đổi Luật Đất đai hướng tới phân cấp mạnh mẽ, cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí.

Tiếp đó là nhóm nguồn lực tài sản kết cấu hạ tầng, trong đó nghiên cứu cơ chế đầu tư hạ tầng trạm đỗ thông minh (Smart Vertiport) theo hướng khuyến khích và ưu đãi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư để phát triển hệ thống hạ tầng mặt đất cho kinh tế tầm thấp…

Nhóm nguồn lực ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng nêu rõ áp dụng các loại thuế mới liên quan đến tài sản, mức phát thải carbon theo thông lệ quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị tại tòa nhà Quốc hội

Nhóm nguồn lực dự trữ quốc gia, quỹ tài chính ngoài ngân sách và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết sẽ sáp nhập, giải thể dứt điểm các quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động kém hiệu quả, trùng lặp. Ủy thác việc quản lý quỹ tài chính nhà nước cho các tổ chức ngân hàng, công ty tài chính chuyên nghiệp. Không hình thành mới các quỹ ngoài ngân sách trừ trường hợp cực kỳ cấp bách…

Nhóm nhiệm vụ về cơ cấu lại vốn và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết sẽ có cơ chế chính sách đặc thù cho phép doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn để tái đầu tư.

Nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng nêu định hướng thành lập các trung tâm nghiên cứu, quỹ đầu tư mạo hiểm trong doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước tiên phong thực hiện mua bán, sáp nhập gắn với hoạt động chuyển giao công nghệ lõi…

Các tổ chức tín dụng nhà nước phải số hóa dịch vụ, thực hiện quản lý vốn theo thời gian thực. Phó Thủ tướng nêu về việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng để nâng cao hiệu quả vận hành.

Các đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi trong lĩnh vực phù hợp sang mô hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ông cũng nêu về sửa đổi quy định cho phép đơn vị tự chủ được chi trả lương, chế độ đãi ngộ chuyên gia như doanh nghiệp.