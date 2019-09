Phố đi bộ thành phố đi nhậu?

Tạm giữ 10 đối tượng vụ hỗn chiến Công an quận 1 cho biết đang tạm giữ 10 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến khiến một số người bị thương ở phố Bùi Viện. Trước đó, UBND phường Phạm Ngũ Lão gửi công văn đến Công an quận 1, nêu rõ: Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương. Đồng thời, khi sự việc xảy ra, người dân đã dùng điện thoại quay và đưa lên mạng xã hội. Thông tin về vụ việc lan truyền rất nhanh khiến người dân và khách du lịch có dư luận không tốt về phố đi bộ Bùi Viện, ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch của TP. UBND phường Phạm Ngũ Lão đề nghị công an xử lý nghiêm các đối tượng. Điều tra bước đầu cho thấy khoảng 23 giờ ngày 30-8, nhóm của Huỳnh Xuân Vinh (33 tuổi, ngụ quận 5) gồm 9 người ngồi nhậu tại quán số 75 Bùi Viện. Sau đó, nhóm có xô xát với nhóm nhân viên quán số 73 sát bên (gồm Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Ngọc Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, Võ Minh Thuy). Nhóm nhân viên quán số 73 dùng mã tấu, cây inox, chổi... đánh nhóm Vinh. Bất ngờ, có nhóm khoảng 5 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cầm các loại hung khí như gậy gỗ, gậy bóng chày, cây sắt... từ đâu xông đến tiếp tục tấn công nhóm Vinh. Khi cuộc hỗn chiến đang cao trào thì lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão ở gần đó xuất hiện. Nhóm của Vinh có nhiều người bị thương nhưng nhanh chóng rời hiện trường. Công an đã đưa nhóm nhân viên quán 73 về trụ sở công an để lấy lời khai. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 mã tấu, 2 gậy bóng chày... Qua truy xét, công an đã đưa Vinh và các đối tượng chung nhóm này về làm việc. Một số đối tượng liên quan cũng trình diện, khai báo hành vi. Đến nay, xác định nữ nhân viên quán 73 là Nguyễn Thị Giàu cầm mã tấu chém Vinh gây thương tích.