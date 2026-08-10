Phó Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Giang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 12/8/2026.

Thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Đại tá Trịnh Khắc Cường, tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong suốt quá trình công tác, trải qua nhiều vị trí công tác, lĩnh vực khác nhau, Đại tá Trịnh Khắc Cường và Thiếu tướng Cao Minh Huyền luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục an ninh chính trị Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác công an.

Kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của ngành về công tác đảm bảo ANTT sát với thực tế tại địa bàn, góp phần tạo môi trường an ninh an toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Quá trình công tác được các cấp, các ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Trịnh Khắc Cường và Thiếu tướng Cao Minh Huyền được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận thành tích các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực tạo kết quả nổi bật, dấu ấn quan trọng của Bộ Công an nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng. Tin tưởng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Trịnh Khắc Cường.

Đặc biệt, Đại tá Trịnh Khắc Cường cần nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất của tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng Công an tỉnh Lào Cai trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại tá Trịnh Khắc Cường và Thiếu tướng Cao Minh Huyền.

Tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Khắc Cường và Thiếu tướng Cao Minh Huyền đã bày tỏ sự tri ân và cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của bản thân cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an đoàn kết, nêu gương, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.