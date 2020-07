Phó Bí thư Phú Yên lên tiếng về việc điều xe biển xanh vào sân bay đón người

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Kình - Giám đốc Cảng hàng không Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận, theo báo cáo của sân bay, cách đây 10 ngày, có ôtô mang biển số xanh của ông Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phú Yên - làm thủ tục để đón con ở cầu thang sân bay với chuyến bay từ TP.HCM ra. Theo ông Kình, việc ông Sơn đưa ôtô vào cầu thang máy bay có giấy phép của cảng vụ cấp, về mặt an ninh thì lực lượng an ninh đã kiểm tra xe, gầm xe và người của ông Sơn trước khi vào. Về lý do Cảng hàng không Tuy Hòa để cho ôtô của ông Sơn áp sát vào khu hạn chế (cầu thang máy bay), ông Kình cho biết rằng ở sân bay Tuy Hòa, từ cầu thang máy bay tới sảnh đón tuỳ từng bến đậu sẽ có khoảng cách 75m đến 100m. "Theo quy định của từng sân bay, như sân bay Nội Bài mật độ bay nhiều, việc đưa xe ra chân cầu thang rất khó, nên họ quy định chặt chẽ. Còn đối với sân bay Tuy Hòa, mật độ bay ít, luôn luôn chỉ có 1-2 máy bay đậu nên việc đưa ôtô vào cơ bản có luồng di chuyển, nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều" - ông Kình giải thích.