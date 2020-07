Người nói "can ngăn" vụ gây rối trên máy bay bị cấm bay 1 năm

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 13:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc hai hành khách bị áp tải rời máy bay từ Hà Nội đi TP HCM khi chuyến bay chuẩn bị khởi hành, người có hành vi lôi kéo, kích động gây rối đã bị Cục Hàng không Việt Nam cấm bay 1 năm.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) vừa ký ban hành một số quyết định về việc cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với các hành khách có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên máy bay.

Trong đó, nhà chức trách hàng không Việt Nam cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông T.T.T. (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với thời hạn bị cấm vận chuyển là 12 tháng, tính từ ngày 4-7-2020 đến hết ngày 3-7-2021 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 4-7-2021 đến hết ngày 3-1-2022, theo quy định tại điểm a, điểm e, khoản 1, Điều 18 Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ và khoản 3, Điều 60, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29-3-2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

Khi còn đứng ở vị trí gần ghế ngồi của mình, nam hành khách tên T.T.T. (áo đỏ) đã vỗ tay và có biểu hiện kích động trong khi hành khách tên N.V.H. đang có hành động lăng mạ tiếp viên và những hành khách khác - Ảnh chụp màn hình

Theo Cục Hàng không, hành khách T.T.T. là hành khách ngồi ghế số 25A, chuyến bay VN291 HAN-SGN ngày 21-5-2020) có hành vi gây rối, vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên máy bay (chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh, có lời nói kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm của hành khách N.V.H ngồi ghế 34D).

Trước đó, hành khách T.T.T. bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo Quyết định 35/QĐ-XPVPHC ngày 15-5-2020 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc (về hành vi "gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên máy bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự" theo quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 26 Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-11-2018).

Nam hành khách tên T.T.T. (áo đỏ) đã rời vị trí và đi xuống khu vực khách N.V.H. với nhiều biểu hiện bất thường - Ảnh chụp màn hình

Ông T. là hành khách trong vụ việc hai hành khách bị áp tải rời máy bay từ Hà Nội đi TP HCM khi chuyến bay chuẩn bị khởi hành vào tối hôm 21-5 do có hành vi gây rối trên máy bay.

Được biết, trong quá trình đón khách lên máy bay chuyến bay VN291 của Vietnam Airlines chặng bay từ Hà Nội đi TP HCM, nam hành khách tên N.V.H. (SN 1973, thường trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM ngồi ghế 34D) đã tranh cãi với các khách ngồi ghế xung quanh do khúc mắc về chỗ để hành lý xách tay và chỗ ngồi. Trong khi tiếp viên tiến hành xử lý vụ việc, hành khách này không hợp tác, đã lăng mạ tiếp viên và những hành khách khác.

Lúc này, nam hành khách khác tên T.T.T. (SN 1971, thường trú tại Tân Mai, Hà Nội, ngồi ghế 25A) đã rời vị trí và đi xuống khu vực khách N.V.H. với nhiều biểu hiện bất thường.

Tiếp viên trưởng của chuyến bay VN291 đã báo cáo Cơ trưởng và mời 2 khách ra khỏi máy bay. Lực lượng an ninh hàng không và cán bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã lên máy bay áp tải 2 hành khách rời máy bay.

Tại Cảng vụ hàng không miền Bắc, hành khách H. cho biết hành khách T. không quen biết với mình và không tham dự vào cuộc tranh cãi trên mà chỉ xuống để can ngăn. Tuy nhiên, lãnh đạo cảng vụ khẳng định hành khách này không chỉ can ngăn mà còn có biểu hiện lôi kéo, kích động người khác. Cụ thể, trong khi lực lượng chức năng là tổ bay đang làm việc, đang giải thích với khách số ghế 34D hành khách này đã rời vị trí, có hành vi kích động, và lời nói không phù hợp. Nghị định 162/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định rất rõ về hành vi kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên máy bay.

Về phía hành khách N.V.H., mặc dù không chịu ký vào biên bản làm việc song sau đó đã bị nhà chức trách hàng không ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không 12 tháng, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 14-6-2021 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 15-6-2021 đến hết ngày 14-12-2021, phạt tiền 10 triệu đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-noi-can-ngan-vu-gay-roi-tren-may-bay-bi-cam-bay-1-nam-202007041...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-noi-can-ngan-vu-gay-roi-tren-may-bay-bi-cam-bay-1-nam-20200704112742292.htm