Bắt chồng Đoàn Di Băng trong vụ kem chống nắng giả

Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an áp giải Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng). Ảnh: CAĐN

Theo cơ quan công an, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc là Chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình (đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu.

Căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82 do công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Vào tháng 1- 2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả rồi chuyển qua cho Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group để bán.

Công bố Quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can (từ trái qua Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ) Ảnh: CA.

Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.