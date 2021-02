Phạt mức cao nhất nữ công nhân về từ Hải Dương không khai báo y tế

Thứ Bảy, ngày 20/02/2021 16:56 PM (GMT+7)

UBND TP.Hải Phòng giao huyện An Dương xử phạt mức cao nhất đối với nữ công nhân về từ Hải Dương không khai báo y tế.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch phòng chống dịch CPVID-19.

Chiều 20/2, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản giao Chủ tịch UBND huyện An Dương xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất đối với chị P.T.S (ở huyện An Dương, Hải Phòng) do không khai báo y tế sau khi về từ tỉnh Hải Dương.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có văn bản báo cáo UBND TP và các cơ quan chức năng về trường hợp chị P.T.S là người lao động thuộc Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam.

Từ 10h - 13h30 ngày 12/2, chị S. cùng chồng và 2 con đến nhà bố mẹ tại huyện Kim Thành (Hải Dương) bằng xe ô tô cá nhân, đã tiếp xúc với bố mẹ và em gái.

Ngày 17-18/2, chị S. đi làm việc tại công ty mà không báo cáo công ty và khai báo y tế theo quy định.

Đến 9h15 ngày 19/2, chị S. ở nhà (tại Hải Phòng) và báo tin cho công ty không đi làm.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị UBND Thành phố, Sở Y tế chỉ đạo Phòng Y tế huyện An Dương và Trung tâm Y tế huyện An Dương kiểm tra, hướng dẫn việc cách ly y tế và giám sát đối với chị S.

Theo đó, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện An Dương xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.S với mức cao nhất theo quy định. Trường hợp chị S. dương tính với COVID-19, yêu cầu UBND huyện An Dương chuyển hồ sơ cho Công an thành phố xử lý theo quy định.

