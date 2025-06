Phát hiện tài xế hôn mê trên ô tô, CSGT kịp thời ứng cứu trong đêm

CSGT tiếp cận ô tô có tài xế nguy kịch và tiến hành điều tiết giao thông. Ảnh: CABT

Ngày 23/6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trước đó, trong quá trình tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam), Tổ tuần tra Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện một xe ô tô đậu ven đường, bật đèn khẩn cấp nên tổ tuần tra tiếp cận ô tô trên để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện một nam tài xế ngồi trên ghế lái hôn mê, có biểu hiện nguy kịch.

Ngay sau đó, CSGT đã gọi xe cứu thương đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tiết giao thông tại vị trí này.

Nhận thông tin, xe cứu thương đến hiện trường nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng hỗ trợ đưa những người đi cùng trên xe ô tô và phương tiện đến bệnh viện.