Pháo hoa thắp sáng trời đêm Hà Nội mừng Quốc khánh

Đúng 21h, các điểm tổ chức pháo hoa ở Hà Nội đồng loạt khai hỏa

Khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm Hà Nội đã mang đến một "bản giao hưởng ánh sáng" đầy màu sắc.

Giữa màn đêm huyền ảo, pháo hoa rực sáng đã thắp lên một khúc ca rực rỡ, lấp lánh trên bầu trời Thủ đô.

Trước đó vào tối 2/9, không khí quanh Hồ Gươm-nơi có 2 trận địa pháo hoa, náo nhiệt hơn bao giờ hết khi hàng vạn người dân cùng du khách quốc tế đổ về đây để chờ xem màn pháo hoa mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.Những con phố quanh hồ rực rỡ ánh đèn, cờ đỏ sao vàng tung bay, từng nhóm người chờ đợi để ghi lại khoảnh khắc hân hoan.

Khắp các ngả đường hướng về khu vực Hồ Gươm, người dân đổ dồn về đây mỗi lúc một đông mong được xem pháo hoa.

"Biển" người đổ về chờ đón màn pháo hoa mãn nhãn ngày Quốc khánh 2/9.

Người dân leo cây, chen chân tìm chỗ xem pháo hoa dọc hồ Gươm.

Các em nhỏ được bố mẹ đưa tới phố đi bộ Hồ Gươm từ chiều 2/9 để giữ chỗ.

Do lượng người đổ về xem bắn pháo hoa rất đông nên toàn bộ tuyến đường ven hồ và các tuyến đường lân cận bị tắc cứng khoảng từ 19h.

Theo đó, pháo hoa ở Hà Nội sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, kinh phí khoảng 13,45 tỷ đồng.

Tối 2/9, thủ đô Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Sân vận động Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và Hồ Văn Quán. Mỗi trận địa huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15.