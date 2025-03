Ông Phạm Hoàng Anh nhiều lần vòi vĩnh Hậu ‘pháo’ sau khi nhậm chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc

Nhận hối lộ để tạo điều kiện cho Hậu "pháo"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Đáng chú ý, trong số 9 bị can bị cáo buộc về tội "Nhận hối lộ", có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh là người nhận tiền từ Hậu "pháo" nhiều lần nhất.

Bị can Phạm Hoàng Anh tại thời điểm bị khởi tố.

Cụ thể, theo lời khai của bị can Phạm Hoàng Anh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu đã chủ động liên hệ với bị can này, đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện cho Công ty Thăng Long được làm chủ đầu tư Dự án Chợ đầu mối. Hậu đồng thời cho biết đã "báo cáo" việc này với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy thời điểm đó.

Sau đó, bị can Phạm Hoàng Anh đồng ý và tích cực hỗ trợ, tạo thuận lợi để Công ty Thăng Long triển khai dự án.

Kết luận điều tra cho thấy bị can Phạm Hoàng Anh với vai trò là Giám đốc Sở Xây dựng đã nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD từ Nguyễn Văn Hậu qua 5 lần như sau:

Lần 1 (22/5/2017): Sau khi bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo tạo điều kiện để Hậu mua lại Dự án Chợ đầu mối, bị can Hậu chuẩn bị 100 triệu đồng và đến phòng làm việc của bị can Hoàng Anh tại tầng 2, trụ sở Sở Xây dựng. Hậu xác nhận với Hoàng Anh về sự chỉ đạo từ Bí thư và hỏi: “Bí thư đã chỉ đạo, gọi cho anh chưa?”.

Ông Hoàng Anh đáp: “Bí thư đã chỉ đạo anh rồi, em yên tâm, anh ủng hộ em”. Sau đó, bị can Hậu đưa 100 triệu đồng và nói: “Em có chút quà biếu anh”, bị can Hoàng Anh nhận tiền và đáp: “Anh cảm ơn”.

Lần 2 (25/5/2017): Sau khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra và đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty Sông Hồng Thăng Long, Hậu chuẩn bị 20.000 USD và đến gặp ông Hoàng Anh tại Sở Xây dựng nhằm nhờ ông Hoàng Anh hỗ trợ dự án, và ông Hoàng Anh cam kết sẽ giải quyết. Bị can Hậu đưa số tiền nêu trên nói: “Em có chút quà gửi anh”, bị can Hoàng Anh nhận tiền và nói: “Anh cảm ơn”.

Lần 3, 4 và 5: Vào dịp Tết các năm 2018, 2019, 2020, bị can Hậu đã 3 lần đưa tổng cộng 300 triệu đồng (mỗi lần 100 triệu đồng) tại phòng làm việc của ông Hoàng Anh ở Tầng 2, Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiều lần gợi ý đưa tiền sau khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy?

Theo lời khai của bị can Nguyễn Văn Hậu, ngoài những lần đưa tiền trước đó, do vai trò quan trọng của bị can Hoàng Anh trong việc hỗ trợ Hậu tại Dự án Chợ đầu mối và các dự án bất động sản của Tập đoàn Phúc Sơn tại Vĩnh Phúc, ông Hoàng Anh nhiều lần “gợi ý” Hậu đưa thêm tiền sau khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến cuối năm 2023, bị can Hậu đã 4 lần đưa tiền cho bị can Hoàng Anh, cụ thể:

Lần 1 (đầu tháng 4/2022): Bị can Hoàng Anh liên hệ “gợi ý” nhận tiền, bị can Hậu đồng ý và chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị. Số tiền này được chuyển từ nhà riêng của bị can Hậu tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đến Long Biên (Hà Nội). Tại đây, bị can Hậu hẹn bị can Hoàng Anh và nói: “Em đã chuẩn bị 500.000 USD, để em bảo lái xe đưa cho lái xe của anh”. Bị can Hoàng Anh nhận tiền và đáp: “Anh cảm ơn”.

Lần 2 (cuối năm 2022): Ông Hoàng Anh tiếp tục liên hệ “gợi ý” đưa tiền, bị can Hậu đồng ý và tự chuẩn bị 5 tỷ đồng, trực tiếp đưa tại nhà riêng ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lần 3 (giữa năm 2023): Từ gợi ý của ông Hoàng Anh, bị can Hậu chuẩn bị 300.000 USD. Sau khi hẹn gặp tại nhà riêng ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, ông Hoàng Anh đến và nhận số tiền này. Sau đó, bị can Hoàng Anh giao lái xe chuyển tiền ra xe.

Lần 4 (cuối năm 2023, gần dịp Tết 2024): Hoàng Anh tiếp tục liên hệ “gợi ý” nhận tiền, Hậu đồng ý và chuẩn bị 5 tỷ đồng. Số tiền này được giao cho Tạ Minh Chính chuyển lên xe và đưa đến nhà riêng của Hoàng Anh tại đường Hòa Phong, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, Hậu nhận được xác nhận từ Chính rằng số tiền đã được trực tiếp đưa cho Hoàng Anh.

Cơ quan điều tra cho biết, các khoản tiền hối lộ này đều được đưa dưới dạng tiền mệnh giá 500.000 đồng (tiền Việt Nam) và 100 USD/tờ (tiền USD).

Cơ quan điều tra cáo buộc Phạm Hoàng Anh đã nhận hối lộ tổng cộng 853,2 triệu đồng (gồm 400 triệu đồng và 20.000 USD, quy đổi theo tỷ giá 22.660 VND/USD).

Đối với số tiền còn lại mà Phạm Hoàng Anh nhận được từ Nguyễn Văn Hậu, cơ quan điều tra xác định, vi phạm Điều 22 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Điều 18 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, và Quy định số 37 ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Do đó, số tiền này bị đề nghị tịch thu, sung vào quỹ Nhà nước.