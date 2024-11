Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện công tác bầu cử nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu.

Tham dự hội nghị có đại diện của Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của T.Ư, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình T.Ư phê chuẩn theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Trung (SN 1974; quê tại huyện Tĩnh Gia nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ông đã từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, tháng 12/1997-8/2003, ông Nguyễn Đức Trung là chuyên viên Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 8/2003 đến 7/2007, ông Nguyễn Đức Trung là chuyên viên Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Từ tháng 7/2007-3/2008, ông Nguyễn Đức Trung là Trưởng Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Tháng 3/2008-10/2009, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ kế hoạch và Đầu tư. Tháng 10/2009- tháng 4/2014, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 4/2014-6/2016, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7/2016-1/2019, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (nay là Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị) Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2019-2/2020, ông Nguyễn Đức Trung là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 3/2020-tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 11/11/2024, ông Nguyễn Đức Trung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]