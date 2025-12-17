Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là ai mà được Bộ Nội vụ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động?

Bộ Nội vụ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Tin từ Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn, có Quốc tịch Việt Nam và Quốc tịch Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc lấy ý kiến này căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được Bộ Nội vụ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. (Ảnh: T.L)

Ngày 3/12/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình số 999/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn, có Quốc tịch Việt Nam và Quốc tịch Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh..

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” nêu trên.

Bộ Nội vụ cho biết, các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo quy định hiện hành, việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" đối với cá nhân phải trải qua nhiều bước, trong đó có khâu lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm tính công khai, minh bạch. Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là ai mà được Bộ Nội vụ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động?

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TP.HCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời. Tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản.

Những năm gần đây, ông dành nhiều tiền bạc và thời gian để làm từ thiện. Từ đầu năm 2024, ông Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện vì cộng đồng, thường với hình ảnh giản dị, gần gũi khi đến các bệnh viện trao quà và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Vào tháng 9/2024, tại một buổi đấu giá từ thiện ở TP.HCM, ông đã chi 500 triệu đồng để mua một vật phẩm và quyên góp thêm 1 tỷ đồng tiền mặt để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng chia sẻ, năm 2024, ông có kế hoạch để dành 10 tỷ cho việc từ thiện nhưng chưa hết năm đã dùng hết. Đến năm 2025, ông lại được bà xã - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên ứng trước và “kịch bản” tương tự lặp lại, sau 6 tháng đầu năm đã hết.

Ông cũng bày tỏ rằng điều quý giá trên hành trình từ thiện là luôn được gia đình ủng hộ, chưa bao giờ ngăn cản.