Ô tô tiền tỉ cháy dữ dội khi chủ xe đang dự đám cưới

Hiện trường vụ cháy xe ô tô ở xã Đông Trạch

Chiều 5-6, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, một người dân ở thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch điều khiển ô tô hiệu Hyundai Tucson đến dự đám cưới tại thôn Thanh Lộc, xã Đông Trạch.

Sau khi đến nơi, chủ xe đậu phương tiện trên một bãi đất trống, gần khu vực có cây xanh.

Một thời gian ngắn sau đó, người dân phát hiện phần đầu chiếc xe bất ngờ bốc khói rồi bùng cháy dữ dội. Chủ xe cùng nhiều người dân xung quanh nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, tuy nhiên do ngọn lửa lan nhanh nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng chiếc Hyundai Tucson bị lửa thiêu cháy nghiêm trọng, gần 2/3 thân xe bị hư hỏng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Trạch, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do một số người đốt cỏ, lá cây khô ở khu vực gần nơi đỗ xe. Ngọn lửa sau đó gặp thời tiết nắng nóng, gió lớn nên cháy lan sang chiếc ô tô.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ cháy.