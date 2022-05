Ô tô lao xuống kênh, 2 người tử vong

Thứ Hai, ngày 09/05/2022 10:41 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 9/5, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc ô tô chở 3 người bị lao xuống kênh nước An Kim Hải thuộc huyện An Dương, khiến 2 người tử vong.

Trước đó khoảng 13h ngày 8/5, ô tô 4 chỗ chở 3 người, gồm: ông N.T.L (SN 1975, ở xã An Đồng, huyện An Dương), ông P.V.L (SN 1976) và ông P.V.V cùng ở xã Đặng Cương (huyện An Dương), đang lưu thông trên tỉnh lộ 220 (qua địa phận thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương) thì bất ngờ lao xuống kênh An Kim Hải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi ô tô lao xuống kênh, ông P.V.V may mắn thoát được ra ngoài và kêu cứu, còn các ông P.V.L và ông N.T.L mắc kẹt trong xe. Khi lực lượng cứu hộ đến phá cửa xe, đưa được 2 người ra ngoài, tổ chức cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô bị nạn do ông N.T.L điều khiển. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/o-to-lao-xuong-kenh-2-nguoi-tu-vong-i653009/Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/o-to-lao-xuong-kenh-2-nguoi-tu-vong-i653009/