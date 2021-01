Ô tô lao xuống vực ở núi Sơn Trà, đôi nam nữ thoát nạn

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Hai người đi ô tô lên núi nhưng thấy trời tối nên quay về, trong lúc quay đầu xe người lái đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, đêm 9-1, anh L.Q. K ( 34 tuổi) cầm lái ô tô bán tải chở theo chị N.T. M. L (30 tuổi) chạy từ trung tâm TP Đà Nẵng lên núi Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Khi đi lên nửa chừng, do hai người trời quá tối nên quyết định quay xe về.

Lực lượng cứu hộ đang đưa cô gái ra khỏi vực sâu. Ảnh: H.H

Trong lúc quay xe thì đạp nhầm chân ga và lao thẳng xuống vực sâu hàng chục mét, cả 2 người mắc kẹt trong xe. Anh K đã điện thoại cho lực lượng cứu nạn cứu hộ cầu cứu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an TP Đà Nẵng đã điều lực lượng cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu.

Ngay lập tức, hai người trong xe được cứu ra ngoài an toàn. May mắn không an bị thương.

Sau đó, lực lượng này đã cẩu ô tô lên đường cho khổ chủ.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/o-to-lao-xuong-vuc-o-nui-son-tra-doi-nam-nu-thoat-nan-960708.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/o-to-lao-xuong-vuc-o-nui-son-tra-doi-nam-nu-thoat-nan-960708.html