Nước sông Hồng dâng cao, cuộc sống người dân ở chân cầu Long Biên đảo lộn

Trận mưa lớn kéo dài trong hai ngày 29 và 30/9 vừa qua tại Hà Nội được nhiều người dân Thủ đô nhận định là trận mưa lịch sử khiến đường phố khắp nơi rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông cũng vì thế mà tê liệt, ùn tắc tại một số khu vực kéo dài suốt đêm. Cùng với đó, mực nước sông Hồng chảy qua địa bàn TP Hà Nội dâng cao, đặc biệt tại khu vực cầu Long Biên, gây ngập khu vực bờ sông bãi giữa cũng như nhiều khu dân cư. Trong ảnh, con nước​​​​ lên nhanh đục ngầu sau mưa lớn ở sông Hồng hướng về phía chân cầu Chương Dương được PV Báo CAND ghi lại vào thời điểm 17h30 chiều 1/10.

​​​​​​Khu dân cư sát chân cầu, gần chợ Long Biên trong cảnh ngập sâu, nước dâng gần sát mái nhà. Nhiều người dân tại đây đã phải tạm thời di chuyển đi chỗ khác, chờ nước rút mới có thể quay về dọn dẹp nhà cửa.

Khu vực này trong đợt Bão số 3 (Yagi) hồi tháng 9/2024 cũng từng bị cảnh ngập tương tự.

Người dân tại đây cho biết, từ sáng nay, nước bắt đầu mấp mé nền nhà, nhưng tới khoảng 9h sáng nước mới lên nhanh. Chỉ vài giờ đồng hồ đã nhấn chìm hết nhiều dãy nhà.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến ngày 2/10, lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 1. Trong ảnh là khu vui chơi của trẻ em cạnh khu dân cư ở chân cầu Long Biên bị ngập sâu.

Người đàn ông đi thuyền vào giữa khu vui chơi của trẻ em sau khi bị ngập và ngồi nghỉ ngơi.

Vạch cảnh báo mức lũ ở chân cầu Long Biên chiều 1/10.

Nước trên sông Hồng chảy xiết tạo ra nhiều xoáy nước nguy hiểm. Các xoáy này có thể gây sạt lở bờ sông, cuốn trôi đất đai và uy hiếp tài sản, tính mạng của người dân sống ven sông, đặc biệt trong mùa lũ.

Diện tích lớn hoa màu, cây trồng của người dân khu vực bãi giữa sông Hồng bị nhấn chìm, chưa có số liệu về thiệt hại.

Dù biết nguy hiểm nhưng vẫn có không ít người dân dừng lại trên cầu Long Biên để xem nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết do mưa lũ.