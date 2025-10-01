Sở Xây dựng Hà Nội mong người dân cảm thông sau úng ngập

Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngày 30/9 lượng mưa quá lớn, liên tục, kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị. "Đây là thiên tai ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng xin lỗi người dân và rất mong người dân thông cảm, chia sẻ", ông Du nói.

Trao đổi về ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thoát nước triển khai phương án ứng trực, bơm hạ mực nước trên hệ thống, hạ mực nước các hồ nội thành từ ngày 27/9 và duy trì 100% nhân lực (trên 2479 người) ứng trực thoát nước; huy động trên 500 máy móc, thiết bị. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hạ mực nước trên các sông, mương, hồ thủy lợi...

Mưa ngập trên phố Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm chiều 30/9

Về nguyên nhân hàng loạt điểm úng ngập xuất hiện, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do mưa quá lớn, liên tục, kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị (310mm/2ngày) như tại: Ô Chợ Dừa là khoảng 527,2mm (vượt 170%); Hai Bà Trưng là 407,7mm (vượt 131,5%)… gây quá tải hệ thống thoát nước. Khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu.

Một nguyên nhân quan trọng khác là do hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Đặc biệt, hạ tầng thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ. Hệ thống thoát nước trong nội khu được đầu tư xây dựng nhưng chưa khớp nối đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước khu vực. Cao độ của các khu vực phát triển mới không đồng bộ với cao độ nền khu vực, một số khu đô thị có cốt nền thấp hơn khu vực xung quanh nên khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh gây ra các điểm ngập cục bộ, trong khi các nguồn xả và các trạm bơm đầu mối hiện nay chưa được xây dựng...

Để khắc phục các điểm ngập trong thời gian sớm nhất, ông Lê Văn Du thông tin: Đơn vị đang tổ chức ứng trực 24/24h, tập kết và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để đảm bảo thoát nước tại các vị trí trũng thấp xảy ra úng ngập. Đồng thời vận hành tối đa công suất các công trình đầu mối thoát nước hiện có để hạ mực nước đệm trên sông, hồ nội đô, ưu tiên thoát nước cho lưu vực Tô Lịch qua sông Tô Lịch về trạm bơm Yên Sở bằng các cửa điều tiết A, B, C hồ điều hòa Yên Sở...

Về lâu dài, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội triển khai các công trình xử lý úng ngập cục bể chứa nước (tại khu vực đất công, công viên, vườn hoa) kết hợp trạm bơm chuyển bậc, tăng khả năng tiêu thoát ra các nguồn tiêu. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai lập Quy hoạch cao độ nền thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065, Sở Xây dựng sẽ tính toán với khả năng ứng phó biến đổi khí hậu với trận mưa có cường độ lớn hơn 310mm/2 ngày...