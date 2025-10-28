Nước lũ tràn vào nhà, người dân Hội An hối hả 'chạy lũ'

Đến tối 27/10, tại Hội An nước lũ vẫn dâng cao, tràn vào nhà dân. Dù đã quen cảnh sống chung với lũ, người dân Hội An vẫn không chủ quan lơ là, túc trực sẵn sàng ứng phó lũ lớn

Người dân dọn dẹp kê cao đồ đạc, tài sản tránh bị hư hỏng, thiệt hại

Các thiết bị điện tử được ưu tiên di chuyển trước, đưa đi gửi ở những nhà chưa ngập lụt

Nước lũ tràn vào nhà, hàng quán, người dân phải tạm ngưng kinh doanh, dọn dẹp hàng hóa đưa lên cao tránh lũ

Hàng hóa được kê lên cao

Khẩn trương "chạy lũ"

Di chuyển đến nơi an toàn trước thông báo tình hình mưa lũ tiếp tục diễn ra phức tạp

Lực lượng chức năng hỗ trợ du khách ﻿di chuyển đến nơi an toàn

Theo UBND phường Hội An, khoảng 17 - 18h chiều 27/10, lũ ở Hội An đạt đỉnh ở trên báo động 3. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người già, trẻ nhỏ đến các điểm tránh lũ an toàn. Du khách cũng được hỗ trợ di chuyển đến vùng an toàn.