Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn tên chị để thăng tiến: Có hay không sự nâng đỡ không trong sáng?

Kỷ luật giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk Ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết sáng 4-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Xuân Bảy, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ ra quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy đối với ông Bảy. Ông Bảy bị kỷ luật do cho nhân viên hợp đồng nghỉ việc không đúng quy định dẫn đến phải bồi thường và quản lý không tốt để xảy ra kiện cáo. Trước đó, năm 2017, chị Lê Thị Nhung, một nhân viên Nhà khách Tỉnh ủy, đã làm đơn tố cáo ông Bảy có hành động quấy rối và gửi nhiều tin nhắn gạ tình chị. Tháng 4-2017, ông Bảy đã ký quyết định cho thôi việc đối với chị Nhung. Sau đó, chị Nhung khởi kiện ra tòa và thắng kiện; buộc Nhà khách Tỉnh ủy phải bồi thường cho chị Nhung 45 triệu đồng do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra, xác định ông Bảy sa thải nhân viên sai quy định. Những lùm xùm liên quan đến việc nhắn tin cho chị Nhung thì chưa thể xác định. Tuy nhiên, ông Bảy vẫn có sai phạm vì để xảy ra dư luận không tốt. Hiện ông Bảy đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị điều tra thông tin tố cáo ông sàm sỡ nhân viên được đăng tải trên Facebook. C.Nguyên