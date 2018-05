Nữ tài xế "con người không quan trọng” tố công an thiếu khách quan

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 07:15 AM (GMT+7)

Bà Trang cho rằng công an xử lý thiếu khách quan là một trong những nguyên nhân khiến bà phát ngôn mất kiểm soát.

Nữ chánh văn phòng với phát ngôn gây sốc: Con người không quan trọng

Nữ chánh văn phòng: Công an có biểu hiện thiếu khách quan

Ngày 6/5, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết đang xem xét bản tường trình của bà Dương Thị Thuỳ Trang - nữ tài xế đang gây bất bình trong dư luận về phát ngôn "con người không quan trọng" khi được đề nghị đưa nạn nhân đi bệnh viện kiểm tra sau vụ va chạm giao thông chiều 2/5. Trước đó, bà Trang có 1 bản tường trình gửi Ban quản lý khu kinh tế nhưng không được chấp nhận, yêu cầu viết lại chỉ rõ nguyên nhân, các yếu tố chủ quan, khách quan dẫn đến việc bà Trang phát ngôn “con người không quan trọng”.

Ông Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng uỷ Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết: Trong nội dung tường trình bước đầu, bà Trang cho rằng thời điểm đó chỉ đang "tranh luận" với công an về việc lập biên bản và các thủ tục xử lý vụ việc va chạm giao thông.

Bà Trang cho biết nhiều lý do dẫn tới những phát ngôn và cách ứng xử gây bức xúc trong dư luận như: bản thân nam sinh viên Hoàng Quang Minh (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam) đi sai làn đường trước nên dẫn đến va chạm, sau đó khi cảnh sát xuất hiện thì có "biểu hiện" giải quyết thiếu khách quan…

Sau cùng, bà Trang thừa nhận trong lúc tinh thần bị kích động, bức xúc, chịu nhiều tác động của những người xung quanh nên đã không kiểm soát được lời nói và cảm thấy cần rút kinh nghiệm sâu sắc về sự việc này.

Chúng tôi làm đúng, khách quan

Trước ý kiến của bà Trang cho rằng công an xử lý vụ việc thiếu khách quan dẫn tới việc bà có “lỡ lời”, đại diện Công an phường Đổng Quốc Bình khẳng định: Sau khi xảy ra vụ việc, phía Công an phường đã làm việc đúng trách nhiệm, đúng quy trình và rất khách quan.

Một lãnh đạo Đội CSGT (Công an quận Ngô Quyền cho biết): “Chính thái độ của bà Trang đã đẩy sự việc từ một vụ va chạm giao thông bình thường trở thành phức tạp. Khi xảy ra va chạm, công an hướng dẫn sinh viên Minh đi khám kiểm tra vết thương trước, đồng thời nhận thấy vụ việc không quá nghiêm trọng nên đề nghị tạm thời đưa các phương tiện vào bên trong để tránh nguy cơ ùn tắc giao thông. Đây là cách xử lý rất đúng luật, hợp tình, tuy nhiên bà Trang lại cho rằng “con người không quan trọng”.

Một hành động khiến ngay cả những cán bộ công an cũng bức xúc là sau khi tranh cãi rồi phát ngôn như trên, nữ tài xế cùng mẹ lên ô tô rời khỏi hiện trường. Công an phường phải đuổi theo đến điểm rẽ vào khu nhà D2 khu tập thể Đổng Quốc Bình cũ, người dân mới chặn được đầu xe bà Trang lại để yêu cầu nữ tài xế đánh xe về trụ sở để xử lý vụ việc" - một lãnh đạo công an phường Đổng Quốc Bình cho biết.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT Ngô Quyền cho hay: “Khi về trụ sở công an phường, ô tô để bên ngoài cổng, nữ tài xế được mời vào làm việc cung cấp thông tin về vụ tai nạn. Tuy nhiên, cuộc làm việc bất thành do bà Trang nói không đảm bảo sức khoẻ để làm việc, bỏ xe lại rồi đi taxi về. Sau đó, đơn vị CSGT đã nhiều lần mời bà Trang tới làm việc nhưng bà ấy từ chối. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo để chuyển vụ việc sang cơ quan CSĐT. Thực sự đây là vụ việc va chạm giao thông rất nhỏ, nhưng chính cách ứng xử của bà Trang đã đẩy vụ việc thành phức tạp”.